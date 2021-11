Milly Carlucci ha solo parole gentili per la collega Mara Venier: nonostante l’infortunio la presentatrice può contare sull’affetto di tutti i suoi amici.

Milly Carlucci appare sempre più entusiasta e impegnata durante il suo talent show di successo, Ballando con le Stelle. Passano gli anni ma Ballando non passa mai, e la presentatrice non ha proprio nulla di cui lamentarsi: ogni edizione è una vittoria! Eppure negli ultimi giorni la Carlucci ha deciso di rivolgersi direttamente a Mara Venier, confessando al pubblico un pensiero privato…

Milly Carlucci su Mara Venier: “Sei sempre stata così…”

Forse non tutti lo sanno, ma durante la pausa pubblicitaria dell’ultima puntata di Domenica In Mara Venier è caduta per terra sbattendo la testa. Dopo la pubblicità Mara è ricomparsa in onda, tutta zoppicante con una benda intorno alla caviglia e un sacchetto di ghiaccio secco sulla fronte. Inizialmente la conduttrice ha detto di non voler abbandonare il programma nonostante l’infortunio, e dopo aver assicurato a tutti di sentirsi bene è andata avanti con l’intervista a Memo Remigi. Dopo un po’, però, il dolore si è fatto insopportabile e la Venier è stata portata a casa.

Prima di andarsene Mara ha rassicurato il marito Nicola e tutti gli amici e parenti che la guardavano da casa, promettendo loro di star bene. Tantissimi colleghi hanno subito contattato la presentatrice, e tra di loro anche Milly Carlucci ha voluto far sentire la sua vicinanza all’amica. Su Instagram ha postato uno scatto in cui si vedono sia lei che la Venier sorridere felici, e ha scritto: “Cara Mara sei una guerriera, nulla ti può fermare!”. I fans di entrambe hanno molto apprezzato questo pensiero gentile, e si sono uniti alla Carlucci negli auguri di buona guarigione.

Anche Antonella Clerici lunedì ha dedicato un pensiero speciale all’amica, augurandole di rimettersi presto in sesto durante la puntata di E’ sempre mezzogiorno.