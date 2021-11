Manca poco all’inizio della quattordicesima giornata di Serie A: i giocatori da evitare al Fantacalcio in questo turno.

Con il fischio d’inizio del Friday Night tra Cagliari e Salernitana, in programma venerdì 26 novembre alle 20:45, prenderà il via il quattordicesimo turno di campionato e la giornata di Fantacalcio. I partecipanti alle leghe dovranno, dunque, schierare la formazione e scegliere i giocatori giusti da mandare in campo evitando, invece, quelli che potrebbero rimediare malus.

Fantacalcio, quattordicesima giornata di Serie A: i calciatori da evitare

Venerdì sera si giocherà il primo anticipo della quattordicesima giornata di Serie A: Cagliari-Salernitana.

La giornata proseguirà con le gare del sabato e si concluderà domenica sera con il big match tra Napoli e Lazio. In contemporanea andrà in scena anche il turno di Fantacalcio. I fantallenatori in queste ore dovranno valutare con attenzione le mosse da mettere in atto scegliendo i giocatori che possano rendere di più ed evitando di schierarne altri che potrebbero deludere. In tal senso, di seguito la lista dei calciatori che potrebbero essere evitati per questa giornata.

Cagliari-Salernitana: venerdì 26 novembre, ore 20:45

Cagliari: Carboni, Bellanova, Strootman.

Salernitana: Belec, Gyomber, Obi.

Empoli-Fiorentina: sabato 27 novembre, ore 15:00

Empoli: Vicario, Stojanovic, Haas.

Fiorentina: Martinez Quarta, Torreira.

Sampdoria-Verona: sabato 27 novembre, ore 15:00

Sampdoria: Colley, Ekdal.

Verona: Casale, Gunter, Tameze.

Juventus-Atalanta: sabato 27 novembre, ore 18:00

Juventus: De Ligt, McKennie.

Atalanta: Musso, Palomino, de Roon.

Venezia-Inter: sabato 27 novembre, ore 18:00

Venezia: Romero, Mazzocchi, Haps, Vacca.

Inter: Ranocchia, Darmian.

Udinese-Genoa: domenica 28 novembre, ore 12:30

Udinese: Udogie, Samir, Makengo.

Genoa: Sirigu, Biraschi, Masiello, Sturaro.

Milan-Sassuolo: domenica 28 novembre, ore 15:00

Milan: Kalulu, Kjaer.

Sassuolo: Consigli, Chiriches, Matheus Henrique.

Spezia-Bologna: domenica 28 novembre, ore 15:00

Spezia: Amian, Nikolaou, Sala.

Bologna: Medel, Dominguez.

Roma-Torino: domenica 28 novembre, ore 18:00

Roma: Smalling, Mancini.

Torino: Milinkovic-Savic, Djidji, Lukic.

Napoli-Lazio: domenica 28 novembre, ore 20:45

Napoli: Rrahmani, Lobotka.

Lazio: Reina, Luiz Felipe, Cataldi.

Il campionato si fermerà solo per un giorno, già martedì prenderà il via la quindicesima giornata per il terzo turno infrasettimanale della stagione.