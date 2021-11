Federica Sciarelli, il cambiamento inevitabile dopo il dramma

La conduttrice Federica Sciarelli ha spiazzato tutti i fan e i telespettatori, andando incontro ad un cambiamento radicale del suo modo di apparire.

La generosissima e competitiva giornalista di Rai 3, nelle vesti di conduttrice di “Chi L’Ha Visto?”, il programma dei ‘gialli’ di cronaca nazionale ha dato piuttosto nell’occhio durante le sue ultime uscite televisive.

I fan non si sono lasciati sfuggire quel dettaglio quasi inusuale per il suo modo di essere e di apparire in diretta tv. Quasi sempre, Federica Sciarelli cerca di concentrare le attenzioni sui misteri che avvolgono le vicende seguite direttamente da vicino.

Dal caso Denise Pipitone alle difficoltà legate alla pandemia in atto, gli inviati della competentissima equipe della Sciarelli hanno quasi sempre portato il pubblico dalla loro parte.

Stavolta ciò che viene messo in discussione è un dettaglio piuttosto inusuale della conduttrice, rintracciato più volte nelle ultime puntate, direttamente all’interno degli studi televisivi della Rai

Federica Sciarelli, lo strano cambiamento rilevato dagli appassionati: da non credere ai propri occhi

Durante le dirette televisive di Rai 3, di “Chi L’Ha Visto?”, la conduttrice Federica Sciarelli riesce a coinvolgere tantissimi appassionati di cronaca e non solo.

La bravura e le capacità della presentatrice fanno inevitabilmente il paio con un’eleganza tutt’altro che superficiale.

Basta pensare ai pantaloni sobri, per lo più scuri, indossati durante la moderazione dell’evento televisivo. Logicamente, lo scopo è quello di dare un’impronta visiva del tutto professionale al programma che conduce ormai dal lontano 2004.

Tuttavia da Settembre, la Sciarelli ha dovuto fare di necessità virtù a causa di un incidente sopraggiunto durante una tranquilla giornata di fine estate, in spiaggia. In quell’occasione, la conduttrice fu punta da uno scorpione di passaggio che le ha provocato un gonfiore abbondante sulla coscia sinistra.

Il problema continuava a manifestarsi anche durante i primi giorni del mese, quando la conduttrice è stata richiamata al timone per presiedere la nuova stagione della sua vecchia ‘creatura’ televisiva.

Il liquido sinoviale prodotto nel punto interessato manteneva inalterato il gonfiore e costringeva la presentatrice a cambiare look. In realtà, il consiglio proveniva direttamente dalla costumista di fiducia, che le suggeriva di indossare le gonne per favorire il processo di alleggerimento della gamba.

Ecco perchè, al giorno d’oggi, i telespettatori lanciano l’occhio in direzione di due belle gambe, lisce e ringiovanite come quelle della Sciarelli, la quale mai si sarebbe aspettata di arrivare a fare i “conti” con questa realtà, tutto sommato non disprezzata.