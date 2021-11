Stefano De Martino rifiutato proprio da lei: “Non ho tempo…”

Stefano De Martino circondato dal gossip. Tra i tanti nomi che gli sono stati avvicinati anche quello di una modella e conduttrice, ma lei..

Impazza il gossip su Stefano De Martino, l’ex di Belen Rodriguez che come sappiamo è in crisi con il suo Antonino Spinalbese a soli pochi mesi dalla nascita di Luna Marie. Da quando l’ex ballerino si è lasciato per la seconda volta con sua moglie, gli sono stati “appioppati” tantissimi flirt, nessuno dei quali confermati.

Pare che per il momento Stefano sia un papà single felice che si diverte ad addobbare la casa per Natale insieme al piccolo Santiago, nulla di più. C’è chi ha insinuato addirittura che ci potrebbe essere stato un riavvicinamento tra De Martino e Belen e chi invece lo ha avvicinato ad un’altra bellissima donna. Proprio lei ha però vuotato il sacco.

Stefano De Martino ed il gossip, adesso parla lei

Si tratta di Paola Di Benedetto, l’ex Madre Natura di “Ciao Darwin” e vincitrice della quarta edizione del “GF Vip”. Lei che per diversi anni è stata legata a Federico Rossi del duo Benji&Fede, ai microfoni di Fanpage ha chiarito la sua situazione sentimentale.

La modella non solo ha smentito il flirt con Ludovico Tersigni, il presentatore di “X-Factor”, ma anche quello più continuo e ricorrente con Stefanio De Martino.

Paola ha parlato di fake news per entrambi i casi. Ludovico lo ha conosciuto in occasione del talent show che la vede condurre il post puntata raccogliendo i commenti di giudici e concorrenti, Stefano, invece, lo conosce da diversi anni.

“È una fake news, smentisco. Siamo amici, ci conosciamo da diversi anni, ma qualsiasi notizia possa essere uscita è completamente falsa” ha ribadito la conduttrice e speaker radiofonica riferendosi a De Martino.

Le novità per poter parlare di lei ed il suo lavoro sono tante, ma i giornali preferiscono concentrarsi sul gossip e lei non se lo spiega. E così l’ex Madre Natura ha precisato una volta per tutte di essere, al momento, single.

“Non ho un fidanzato – ha sottolineato Paola a Fanpage – Sono molto assorbita dalla mia attività lavorativa e, ultime parole famose (ride, ndr), credo di non avere tempo per un fidanzato ora. Non è ciò che sto cercando in questo preciso momento della mia vita”.