“Ci riscaldi con questo freddo…” Annalisa, fuori le gambe e non solo. Lo spettacolo è vietato ai minori – FOTO

La talentuosa cantante Annalisa ha pubblicato una tripletta di foto bollenti: anche a novembre riesce a far alzare le temperature!

La fantastica fashion blogger italiana ha postato di nuovo: questa volta si tratta di tre foto da sogno!

Nella prima immagine del post Annalisa posa in piedi, di fronte alla fotocamera, con lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo, la bocca socchiusa ed un’espressione piuttosto provocante: che spettacolo!

Ciò che ha maggiormente attirato l’attenzione degli utenti è stato, senza dubbio, il cortissimo vestito, che risalta le sue incredibili gambe da fata: mai vista tanta bellezza in un solo scatto!

Nella didascalia la bella influencer ha scritto: “Tu non ti fermare, perché io non mi fermo mai”. E ancora: “Nuove avventure all’orizzonte“. Cosa starà preparando la cantante per i suoi fan? Non ci resta che continuare a seguirla per scoprirlo…

Annalisa, una tripletta di FOTO a dir poco pazzesche: i followers sono svenuti tutti…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Tanta roba…” Diletta Leotta di profilo ti stordisce, canotta striminzita: che bombe – FOTO

Annalisa detta le leggi della moda: l’outfit della prima foto comprende un giubbotto bianco, un abitino nero, un paio di scarpe abbinate al giacchetto e dei calzini medio – alti.

Nel secondo scatto, invece, la favolosa trentaseienne sfoggia un look decisamente più sportivo, con un giacchetto dalla fantasia militare, un paio di pantaloni della tuta e degli scarponcini marroni: questo outfit le sta d’incanto!

La terza e ultima immagine, infine, ci mostra la magnifica cantautrice vestita tutta di nero, con una cappotto, un vestitino, un paio di parigine tutte decorate e degli stivali: che meraviglia!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “E stanotte chi dorme?” Elisabetta Gregoraci, décolleté incontenibile: il vestito si apre proprio lì FOTO

Il post è piaciuto moltissimo ai suoi seguaci, che le hanno lasciato migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tra i quali si legge: “Annalisa on fire che ci riscalda con questo freddo. Sei stupenda!”; “Sei la migliore”; “Wow bellissima come sempre”; oppure “Che bella che sei”.