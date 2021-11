“Ce l’hai enorme”, Emma Marrone infiamma i social: le trasparenze non lasciano nulla all’immaginazione – FOTO

Emma Marrone, l’ultima compilation ha infiammato i social: la cantante, bella oltre ogni misura, si è mostrata assieme a qualcuno di davvero speciale…

La scorsa puntata di “X Factor” si è rivelata un susseguirsi di colpi di scena. La presenza del super ospite Ed Sheeran ha sicuramente contribuito a surriscaldare l’atmosfera. La nota star, che ha anche concesso un duetto a Casadilego – vincitrice della scorsa edizione -, ha dato prova di talento ed umanità sul palcoscenico del talent show.

Emma Marrone, che ha dovuto affrontare l’eliminazione della band de Le Endrigo, ha recentemente pubblicato una compilation riassuntiva della puntata da poco andata in onda. Gli utenti, che hanno ispezionato le sue foto con attenzione, non potevano non soffermarsi su una serie di particolari bollenti, che hanno infiammato l’atmosfera. Tutte le curve della Marrone sono clamorosamente in mostra…

Emma Marrone infiamma i social: le trasparenze non lasciano nulla all’immaginazione – FOTO

