“GF Vip”, la lite furiosa con la nuova arrivata: “Stai al tuo posto”

Katia Ricciarelli sbotta contro Patrizia Pellegrini al GF Vip: la nuova arrivata è stata sgridata dalla cantante lirica dopo una lite che ha coinvolto le principesse

Katia Ricciarelli ancora una volta ha dimostrato di avere un carattere davvero molto particolare. Concorrente del GF Vip, ogni giorno crea tantissime dinamiche all’interno del reality. L’ultima lite che l’ha vista coinvolta è cominciata perché le ragazze, Sophie Codegoni e le Principesse, stavano preparando le pizze in cucina e le stavano tagliando per portarle a tavola tutte insieme e in porzioni uguali. Katia, che ha cominciato a gironzolare per la cucina, è stata cacciata via gentilmente e a lei questa cosa non è andata giù.

GF Vip, Katia Ricciarelli si scaglia contro Patrizia Pellegrino

Katia si è arrabbiata con le ragazze, ha preso il suo pezzo di pizza e se n'è andata a tavola a mangiare da sola. Intanto ha sentito Patrizia Pellegrino cantare in cucina e ha reagito malissimo, credendo che la stesse prendendo in giro per sminuire il motivo della litigata. Così Patrizia si è avvicinata al tavolo per spiegare a Katia di aver intonato la canzone per sdrammatizzare un po' e riportare la pace, ma in ogni caso Katia ha sbottato contro di lei ricordandole il suo ruolo all'interno della casa. "Sei appena arrivata, non conosci ancora le dinamiche di questa casa quindi stai al posto tuo".

Jessica ha ammesso in confessionale di non sopportare più l’atteggiamento della donna e che molto spesso tace per non alimentare le discussioni. Sophie è dello stesso parere, ha deciso di non protestare perché si è resa conto che tacere in certi casi è l’unica soluzione.