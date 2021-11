Guendalina Tavassi torna a far parlare di lei e della sua esperienza al “Grande fratello”, ecco cosa non è piaciuto all’opinionista

Guendalina Tavassi è una dei personaggi più noti della televisione e social che dopo la sua esperienza al “Grande fratello” non ha più mollato la presa ed ha iniziato la sua carriera da opinionista e influencer.

Il pubblico l’ha potuta seguire più volte nei salotti televisivi di Barbara D’Urso, dove spesso ha riportato alcuni particolari sulla sua vita e delle sue avventure personali e professionali.

Guendalina Tavassi lancia una bomba contro il Gfvip

Seguita da più di un milione di follower, Guendalina Tavassi non perde occasione di dire la sua e un argomento che le sta molto a cuore è il “Grande fratello vip”. L’opinionista ha partecipato molti anni fa al reality e quell’esperienza le ha cambiato la vita completamente, facendola diventare un personaggio noto.

E’ la fan numero uno del programma di Alfonso Signorini, segue ogni edizione e ogni puntata anche se vorrebbe essere lei una dei gieffini della casa più spiata d’Italia. Così attraverso una storia su Instagram ha lanciato una bomba agli autori, facendo scatenare anche i fan che la supportano in ogni situazione.

“Stavo vedendo chi hanno preso al GF Vip. Questa è una congiura contro di me. Io non lo so per quale motivo non mi vogliono, ma c’è qualcuno che rema contro di me. Io ho un sogno e prima o poi si realizzerà, è quello di rientrare”. Ha affermato.

“Noi da casa vogliamo vedere qualcosa. Il prossimo casting penso che lo faranno a Villa Arzilla. Nulla contro le persone grandi, ma vogliamo un po’ di pepe. – ha continuato – Invece persone buttate sul divano, chi canta, chi non fa nulla. Se fossi un autore avrei fatto subito il numero mio”.

Insomma Guendalina Tavassi sarebbe pronta a rientrare al “Grande fratello vip” qualora venisse chiamata dagli autori. C’è chi, tra il pubblico, vorrebbe rivederla in televisione, il desiderio diventerà realtà?