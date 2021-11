Insigne, il dirigente ha finalmente svelato la verità: “Andrà all’Inter”

Futuro Lorenzo Insigne, arrivano le parole del dirigente che gelano i tifosi del Napoli.

Il Napoli sta vivendo il momento più difficile della stagione. Dopo un avvio sensazionale in campionato, gli azzurri hanno pareggiato con il Verona e hanno perso lo scontro diretto contro l’Inter. A Milano la partita è stata dominata dai nerazzurri, anche se nel finale la banda di Spalletti stava per pareggiarla.

Anche in Europa League, perdendo a Mosca i partenopei hanno complicato il loro cammino in un girone in cui è praticamente tutto aperto. Per i tifosi del Napoli stanno arrivando soltanto brutte notizie: non solo gli innumerevoli infortuni (con Anguissa e Osimhen su tutti) ma anche le notizie che arrivano sul fronte Insigne. Stando alle parole di un noto dirigente, le trattative tra il talento di Frattamaggiore e il club di De Laurentiis per il rinnovo non inizieranno nemmeno. Il suo futuro, a quanto pare, sarebbe lontano dal capoluogo campano.

Futuro Lorenzo Insigne, le dichiarazioni del dirigente: “Andrà all’Inter”

I tifosi del Napoli stanno vivendo con ansia le ultime settimane: le trattative per il rinnovo del capitano Insigne non sembrano decollare. Il 30enne, tra qualche mese, potrebbe firmare con un altro club. A gelare i sostenitori azzurri arrivano anche le parole di un noto dirigente e commentatore sportivo.

“Insigne? I rinnovi vanno fatti sempre al rialzo, lui chiede 6 milioni e il Napoli vuole dargliene anche meno di quello che percepisce adesso. Secondo me è una trattativa che non inizierà neanche”, ha dichiarato Stefan Schwoch ai microfoni di TMW Radio. Il nativo di Bolzano si è anche sbilanciato sul futuro del ‘Magnifico’. “Sono convinto che andrà via e c’è l’offerta dell’Inter che è importante. Lazio? Non andrà da Sarri. Se lascia il Napoli è perché vuole andare a vincere qualcosa”.

Insigne al momento è ai box e ha saltato anche la difficile trasferta di Mosca di Europa League. L’allenatore del Napoli spera di ritrovarlo per il delicatissimo match di domenica contro la Lazio.