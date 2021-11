Grave incidente sulla provinciale: morto giovane padre, cinque feriti

In un terribile incidente stradale, avvenuto ieri sera a Montescudaio, in provincia di Pisa, un giovane padre ha perso la vita. Feriti la moglie, i figli piccoli e due uomini.

Spaventoso incidente sulla strada provinciale dei Tre comuni a Montescudaio, in provincia di Pisa. Un’auto, con a bordo un’intera famiglia, si è scontrata contro un furgone, sul quale viaggiavano due uomini. Nell’impatto ad avere la peggio il 32enne che si trovava alla guida della vettura, deceduto per le gravi lesioni riportate. Feriti e trasportati in ospedale i figli, due bambini di 1 e 4 anni, e la moglie della vittima e i due occupanti del furgone, uno dei quali versa in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed i carabinieri.

Pisa, incidente sulla provinciale: morto un 32enne, feriti la moglie, i figli e due operai

Tragedia nella serata di ieri, giovedì 25 novembre, lungo la strada provinciale dei Tre comuni nel territorio di Montescudaio, comune in provincia di Pisa.

Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione di Livorno Today, un’auto, per cause ancora da accertare, si è scontrata contro il furgone di una di ditta di Rosignano, sulla quale si trovavano due operai di 38 e 34 anni. A bordo della vettura viaggiavano un uomo di 32 anni, residente a Cecina, la moglie 30enne ed i due figli di 1 e 4 anni. Un impatto molto violento che non ha lasciato al 32enne.

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno estratto dall’abitacolo della vettura l’uomo e lo hanno affidato ai sanitari che hanno provato a rianimarlo a lungo, ma ogni sforzo è risultato vano. Alla fine i medici si sono dovuti arrendere costatandone il decesso. Feriti in maniera lieve la moglie ed i due figli della vittima che sono stati trasportati in ospedale. In ospedale anche i due operai, uno dei quali, il 38enne, riporta Livorno Today, è stato ricoverato in gravissime condizioni.

Intervenuti anche i carabinieri di Volterra che hanno provveduto ai rilievi di legge utili a ricostruire la dinamica e le cause del terribile sinistro.