Serie A, addio del capitano e campione d’Europa dopo 11 anni

Serie A, movimenti di calciomercato importanti per gennaio: un campione d’Europa con la Nazionale pronto a cambiare club dopo 11 anni

Il campionato di Serie A si lancia nel rush finale poco prima di Natale, altre sei giornate per concludere il 2021 e il girone d’andata. Verrà quindi la pausa di fine anno, per poi ripartire a gennaio, con il calciomercato che accompagnerà l’inizio del girone di ritorno.

Le squadre sono già al lavoro per organizzare i movimenti nella sessione di trasferimenti invernali. Non ci saranno colpi clamorosi, anche per le condizioni finanziarie non esaltanti di molte società. Ma non si possono escludere comunque affari piuttosto interessanti.

Tra questi, occhio al cambio di squadra, piuttosto inatteso, di uno dei principali protagonisti delle ultime stagioni, in campionato come in Nazionale. Uno dei campioni d’Europa con gli azzurri di Mancini, può lasciare la squadra di cui è capitano dopo ben 11 anni.

Calciomercato, cambia maglia in Serie A già a gennaio: lo storico capitano pronto a dire addio

Si tratta di Domenico Berardi, che ha scritto pagine di storia del Sassuolo. L’attaccante, protagonista anche a Euro 2020, nelle scorse stagioni era stato più volte indiziato di un cambio di maglia. Alla fine, è sempre rimasto in Emilia, ma tra qualche settimana la situazione potrebbe cambiare.

I principali organi di stampa riportano dell’interesse molto serio della Fiorentina. I viola sono già al lavoro per il futuro, con la necessità di dover rimpiazzare Vlahovic. Se non a gennaio, molto probabilmente in estate e dunque si stanno già portando avanti.

C’erano già stati in passato dei contatti con i neroverdi, ora i toscani intendono accelerare e mettere a segno un acquisto fondamentale innanzitutto per provare a raggiungere l’Europa. Si parla di una possibile offerta al Sassuolo da 30 milioni di euro.

Una Fiorentina con un Berardi nel motore sarebbe una contendente molto accreditata per l’alta classifica. Ci sarebbero già stati degli incontri con il Sassuolo per definire l’affare.