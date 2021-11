Carolina Stramare inarrestabile su Instagram: la super modella indossa una tutina che svela ogni lato bollente del suo corpo.

C’è una ragazza che sta conquistando il mondo dei social network a suon di fotografie devastanti: si tratta di Carolina Stramare, super modella che ha vinto il titolo di ‘Miss Italia’ nel 2019. La 22enne ha un fisico che rasenta la perfezione e le sue curve pericolose, spesso in bella mostra, fanno battere forte i cuori degli ammiratori.

Questa sera, la classe 1999 ha condiviso un paio di scatti illegali in cui indossa una tutina super aderente che svela ogni singolo centimetro del suo fisico mostruoso. Nella prima immagine la ragazza mostra il suo lato A, nella seconda invece si gira e offre una visione paradisiaca.

Carolina Stramare, la tutina super aderente svela tutto: che forme!

Carolina, questo pomeriggio, ha fatto salire rapidamente la temperatura su Instagram condividendo un paio di fotografie decisamente interessanti. La modella ha deciso di far vedere a tutti l’outfit che ha scelto per la sua serata tra le vie di Milano. La nativa di Genova non poteva scegliere un abbigliamento migliore: la tutina super aderente stuzzica i followers.

Nella prima fotografia il suo lato A incontenibile fa impazzire la platea. Nella seconda immagine, invece, Miss Italia 2019 si gira e regala una panoramica del suo didietro da paura. La tutina esalta ovviamente i suoi glutei di marmo. Come se non bastasse, la classe 1999 sfodera un sorriso raggiante e le sue labbra irresistibili mandano in visibilio il bacino d’utenza. “Sei la donna più bella dell’Universo”, esagera qualcuno. “Spettacolo assoluto”, scrive un altro fan.

La Stramare sta abituando il suo pubblico fin troppo bene, condividendo ogni giorno scatti con outfit strepitosi o in intimo in cui scopre di fatto le sue curve pazzesche.