Luca Onestini in questo momento sta continuando la sua avventura a Secret Story, un reality spagnolo molto simile al Grande Fratello Vip

Luca Onestini è uno dei personaggi più amati del web. Lo conosciamo tutti per aver esordito nel 2016 nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, come corteggiatore di Clarissa Marchese. Successivamente venne messo sul trono, scelse Soleil Sorge e la loro storia terminò quando lui entrò nella casa del Grande Fratello Vip. In questi cinque anni la sua carriera non ha mai subito una battuta d’arresto e infatti qualche mese fa è stato chiamato a fare un reality spagnolo di nome Secret Story.

Luca Onestini, scoppia la passione nel reality spagnolo con Cristina

All’interno di questa casa, Luca si è avvicinato molto ad una ragazza di nome Cristina Porta. I due hanno condiviso per intere settimane una bellissima amicizia, fino a che non hanno deciso di lasciarsi andare e tra di loro è scattato il primo bacio. Da allora non si sono più fermati e sul web girano tantissimi video dell’ex tronista che si abbandona alla passione insieme a Cristina. Baci intensi, carezze e tanto altro: adesso che hanno finalmente cominciato, non hanno alcuna intenzione di mettere un freno alla loro chimica.

Oltre alla passione, tra i due sembra essere nato un sentimento davvero intenso ed importante. Infatti, contro ogni aspettativa, i due hanno dichiarato di essersi innamorati l’uno dell’altro. Ciò vuol dire che Luca si è definitivamente lasciato alle spalle la sua ex fidanzata, Ivana Mazrova, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Ivana e Luca si erano messi insieme subito dopo il reality e sono stati insieme per quattro lunghi anni. Dopo quanto accaduto a Secret Story, tra i due sembra essere definitivamente finita.