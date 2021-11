“Una stella luminosa”. Michelle Hunziker, il VIDEO natalizio diventa virale

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Sui social sta riscuotendo un grandissimo successo con la sua dolcezza ed ironia

Michelle Hunziker sui social è diventata una vera e propria star. Certo, la conosciamo tutti per essere una conduttrice simpatica e piena di talento, al momento è al timone di All Together Now che sta riscuotendo un incredibile successo in prima serata. Oltre ad essere famosa nel mondo della televisione, da un po’ di anni a questa parte ha scoperto anche i social, in particolar modo Instagram che le da modo di esprimere tutta la sua simpatia che l’ha sempre contraddistinta negli anni dalle sue colleghe.

Michelle Hunziker addobba casa per Natale: il video diventato virale

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a M I c h e l l e H u n z I k e r (@ t h e r e a l h u n z I g r a m)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “La più sexy di tutte” Aida Yespica dice “NO”. La FOTO è virale!

Infatti, l’ultimo video che Michelle ha pubblicato sul suo profilo di Instagram, ha divertito tantissimo i numerosi followers che la seguono ogni giorno con affetto. Nel filmato la conduttrice indossa un maglione con i colori dell’Italia e la scritta brillantina: “Happy Holidays“. Alle sue spalle, c’è un bellissimo albero che ha fatto lei con la didascalia: “Ho raccolto in un video tutte le foto davanti all’albero che mi sono state fatte da quando ero piccola fino ad oggi“.

In realtà nel video c’è Michelle, all’inizio piegata sulle ginocchia e che pian piano si solleva e infine si mette in piedi, rappresentando in questo modo varie fasi della sua crescita. Il video è decisamente divertente e ha riscosso un grande successo Instagram, tra migliaia di likes e commenti di apprezzamento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Elisa Isoardi torna in tv? Addio ad un’altra storica conduttrice

Ancora una volta Michelle è riuscita a conquistare il mondo dei social dove lei ad oggi è la protagonista indiscussa grazie alla sua simpatia e alla sua fantasia.