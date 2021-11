Katia Ricciarelli e Pippo Baudo: i motivi del loro addio dopo vent’anni

I due amati personaggi si sono lasciati dopo quasi vent’anni di matrimonio. Ma cosa li ha portati alla drastica decisione?

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono due personaggi molto amati del mondo dello spettacolo. La cantante lirica, all’età di 75 anni sta vivendo un’esperienza del tutto inconsueta per lei, infatti è una delle concorrenti dell’edizione in corso del reality più amato degli italiani: il ”Grande Fratello Vip”.

Lo storico conduttore, invece, è ormai lontano dal piccolo schermo da diverso tempo, dopo aver fatto la storia della televisione italiana.

Quando Katia e Pippo hanno vissuto il loro profondo amore, erano entrambi sulla cresta dell’onda, molto amati da tutto il pubblico e per questa ragione quando si sono detti addio hanno lasciato un profondo dispiacere nel cuore di tutti i loro fans.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, i motivi del loro addio

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo si sono sposati nel 1986 e hanno vissuto per anni una profonda storia d’amore.

Il loro divorzio è arrivato nel 2004, seppure le pratiche del divorzio sono andate avanti per ben tre anni.

I toni tra i due furono tutt’altro che pacati, la loro separazione, infatti, non fu affatto pacifica e il loro burrascoso divorzio li portò a non parlarsi più per anni.

Pippo Baudo versa mensilmente alla sua ex moglie ben 12 mila euro.

Oggi i rapporti tra i due sono distesi e sembrano aver sepolto i vecchi rancori, tanto che Katia Ricciarelli durante la sua stessa esperienza al ”Grande Fratello Vip” ha ammesso di voler un gran bene a Pippo Baudo e le dispiace se non ha quasi più contatti con il suo ex marito, dopo tutto l’amore che c’è stato.

Chissà se all’interno della Casa del ”Grande Fratello Vip”, la cantante lirica riceverà la più attesa delle sorprese. I fans sognano un incontro che entrerebbe nella storia della televisione italiana.