È già allarme rosso in Europa e nel mondo per la nuova variante Omicron. Con le sue 32 mutazioni già scoperte il neonato e temutissimo ceppo sudafricano triplica di fatto quelle della versione Delta; tradotto in un maggior rischio di trasmissibilità di infezione e neutralizzazione dell’efficacia dei vaccini. Conosciuta con la sigla B.1.1.529, è recentemente stata battezzata dall’OMS in Omicron ed è classificata come variante “preoccupante“. La conferma della sua impennata arriva dalla riunione del Technical Advisory Group dell’Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra.

Allerta Omicron a livello globale: i primi casi in Europa

Sale l’allerta per Omicron. A pochi giorni dalla sua scoperta, la nuova variante sudafricana del Covid-19 inizia a fare paura; timore acuito sensibilmente dopo la notizia dei primi casi riscontrati in Europa. L’ultimo aggiornamento conferma la corsa della neonata mutazione al di fuori dai confini dell’Africa del sud: sono almeno 61 i passeggeri risultati positivi al Sars-Cov-2 in Olanda. Stando a quanto si apprende dai media locali, i contagiati sono atterrati con due voli Klm ad Amsterdam dal Sudafrica; gli altri 531 sono risultati negativi ai test. Gli infetti sono attualmente in quarantena in un hotel nei pressi della stazione aeroportuale di Schiphol.

Mentre in Olanda si procede per appurare se i positivi abbiano effettivamnete contratto la nuova variante, il primo caso sospetto di Omicron in Europa resta altamente possibile; il paziente si trova in isolamento in Germania. “La variante Omicron è già arrivata in Germania con grande probabilità.”, ha twittato il ministro degli Affari sociali nello stato occidentale tedesco dell’Assia Kai Klose. La valutazione pubblica è incorniciata dall’asserzione “il sequenziamento totale non è ancora stato effettuato. Un altro potenziale contagio del ceppo sudafricano è stato rilevato anche in Belgio e Repubblica Ceca.

“Se siete tornati dall’Africa meridionale la scorsa settimana” – ha infine avvertito Kai Klose – “limitate i contatti e fate il tampone.“