“Signora i limoniii”, Barbara D’Urso affascina Firenze: trasparenze, pizzo e lustrini. Una vera diva – FOTO

La conduttrice di Canale 5 ha trascorso due giorni nel capoluogo toscano prima per un tour culturale e poi per festeggiare una cara amica.

Venerdì sera Barbara D’Urso è arrivata a Firenze per una due giorni all’insegna della cultura. Accompagnata dal sindaco Dario Nardella ha visitato i maggiori monumenti artistici della città, da Ponte Vecchio, alla Galleria della Uffizi fino a Palazzo Vecchio.

Ma la conduttrice di “Pomeriggio 5” ha colto l’occasione ghiotta soprattutto perché invitata ieri sera alla festa di compleanno dell’amica Monica Sarti, creatrice digitale che ha festeggiato 50 anni in una location da sogno piena di personaggi dello spettacolo, drag queen, prestigiatori e musicisti.

Una bella serata a cui Barbara si è presentata con un mini abito nero arricchito da maniche di pizzo molto elegante con il décolleté e lobi delle orecchie impreziositi da gioielli e lustrini. Superba Barbarella ha però ancora una volta suscitato i commenti di molti haters, vediamo stavolta cosa le hanno detto.

Barbara D’Urso tra due fuochi, gli haters non hanno avuto pietà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

“Bellezza tra le bellezze❤️ sei la Regina Barbara👑❤️ #colcuore♥️”, “Sempre la più bella di Instagram ❤️”, “Sei troppo bellissima 😍”, “Signora i limoniii!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Non faccio l’amore da un anno” il consiglio di Aurora Ramazzotti a una follower – VIDEO

Non ci sono però solo fan che ne hanno esaltato l’eleganza e la bellezza dello scatto multiplo fermato nel balcone della location, ma anche tanti altri che si sono lanciati a capofitto sulla questione filtri e ritocchi fotografici:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Amici 21” è amore tra i due allievi? L’ex: “Vi do uno scoop: mi ha lasciato per lui”

“Mortisia siamo alla frutta😂”, “Ma è assurdo sembrare una ventenne ok filtro ma non di questo tipo”, “Nella prima foto fa paura, un testone e la faccia gonfia il tutto sproporzionato al corpo 😱”, “Avrà una storia con un fotografo🤣”.

Barbara però elegantemente non commenta mai i messaggi dei fan/haters, forse non vuole dare adito a quanto le viene sganciato spesso con troppa facilità. In molti però attendono una sua risposta prima o poi, chissà cosa avrà da dire a riguardo…