Come gli argini di una diga che si rompono sotto la potenza dell’acqua, la mentalità dei fan di Arisa è oggi destinata a vedere oltre grazie alla sua proposta “infuocata”.

La meravigliosa Arisa si è resa protagonista di un intervento in diretta televisiva dalla forza incontrastata. La proposta, risuonata presto in rete attraverso i vari social di riferimento, si è ha continuato a farsi strada colpendo nel segno gli animi dei suoi spettatori.

Artista canora dal timbro sottile e profondo, nonché personaggio televisivo assai noto sul piccolo schermo, Arisa spogliatasi di ogni sovrastruttura e mai così diretta, è ad oggi un punto di riferimento del tutto innovativo per il suo seguito, che è ora fortunatamente libero di scegliere se essere destinato a stare, o meno, “al passo con i tempi“.

Arisa e la proposta di Rocco Siffredi: “ Non ho nulla in contrario” il VIDEO è bollente

Arisa la posposta – il VIDEO

Le battaglie culturali sono ancora all’ordine del giorno, e l’ex maestra di canto di “Amici – di Maria De Filippi” ha deciso di esporsi in primo piano. Riprendendo forse inconsapevolmente la tesi esposta da Giulia Zollino nella recente pubblicazione della casa editrice Iris, dal titolo di “Sex work is work“, Arisa risponde ad una domanda in cui ben riesce a far comprendere la naturalezza con la quale si possano screditare antichi tabù sulla sessualità.

L’amata e sensuale ballerina di “Ballando Con Le Stelle” esaudirà dunque magistralmente un recente quesito rivoltole da un membro della giuria presente in studio, nel corso del precedente appuntamento con la trasmissione. “Io non ho nessuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sesso“. E’ questo l’incipit dell’esaustiva e consapevole risposta della cantante. La quale vorrà continuare spiegando la sua motivazione.

“Penso che sia un lavoro come un altro“. “Quindi” conclude poi l’artista “nel caso la mia professione dovesse prendere una strada più erotica e sensuale non avrei nessun problema“. Si presenta così dunque l’addio una volta per tutte a quelle idee che sono solite andare braccetto con i beniamini del patriarcato e della morale.

Inutili, a quanto pare, qualora si volesse essere rappresentanti attivi di una mentalità aperta ad ogni possibilità. Sul piano artistico, quanto nella più intima quotidianità.