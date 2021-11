Soleil Sorge, l’appello disperato sui social: “Confido in voi”

Soleil Sorge è una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Le cose per lei, però, cominciano a mettersi male

Soleil Sorge sta continuando il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip e le difficoltà non stanno di certo mancando. L’influencer, infatti, ha cominciato una amicizia molto speciale con Alex Belli, che ha scatenato non poche polemiche sia all’interno della casa che fuori, considerando il fatto che l’attore si è sposato pochi mesi fa con Delia Duran. Adesso che questo ostacolo sembra essere definitivamente superato, Soleil si sta preparando ad una nuova difficile sfida: il prossimo televoto.

Soleil Sorge, appello disperato sui social: “Confido in voi”

Soleil, infatti, è finita al televoto con Manila Nazzaro e Lulù Selassie. Sono tre personaggi molto forti all’interno della casa e questa volta non sarà facile difendersi. Per questo motivo è comparso un post sul profilo di Soleil con un messaggio molto chiaro: “Questa volta sarà più difficile del solito, la competizione si fa sempre più dura. Ecco cosa fare se mi volete ancora nella casa” con annessi codici, numeri e link per votare.

Negli ultimi televoti Soleil si è sempre classificata prima, ma Lulù e Manila sono nuove a questa sfida e dunque non è facile prevedere chi sarà la più forte tra loro questa volta. Dunque questo potrebbe essere l’ultimo sabato di Soleil all’interno della casa più spiata d’Italia e per evitare ciò bisogna fare del proprio meglio per salvarla.

Dunque non ci resta che attendere per scoprire chi riuscirà a salvarsi e chi invece uscirà dalla casa lunedì: è quasi impossibile fare una previsione e in ogni caso sarà una grandissima sorpresa.