“Uomini e Donne”, in arrivo un nuovo tronista dal Grande Fratello? La verità

Nicola Pisu ha rilasciato una intervista e ha risposto alla domanda più gettonata del momento: Maria De Filippi l’ha scelta come nuovo tronista di Uomini e Donne?

Nicola Pisu è stato uno dei concorrenti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il figlio di Patrizia Mirigliani è entrato nella casa per raccontare la sua storia e farsi conoscere, ma nel giro di pochi giorni si è infatuato di Miriana Trevisan. I due hanno provato a conoscersi ma lei è sempre stata molto chiara, affermando di fare molta fatica a lasciarsi andare con lui e alla fine la loro storia non ha avuto un epilogo felice. Lui è stato eliminato dal programma ed è uscito dalla casa senza l’amore che tanto ha cercato.

Nicola Pisu nuovo tronista di Uomini e Donne? Finalmente la verità

In questo periodo sono girate delle voci su una ipotetica partecipazione di Nicola a Uomini e Donne come tronista: qui potrebbe magari essere in grado di trovare la donna che ha sempre cercato in questi anni.

Così, in una intervista rilasciata a PiùDonna, l’ex concorrente della casa più spiata d’Italia ha smentito tutto e poi detto la sua a riguardo: “Non ne so proprio nulla. Ho letto anche io questa notizia. Nessuno mi ha chiamato, non so se parteciperei, dovrei pensarci bene. Intanto vediamo se mi chiamano”.

Da come Nicola ha risposto, non sembra per niente restio all’idea di partecipare ad un programma del genere e forse, dopo averci pensato bene, potrebbe darsi una possibilità.

Dunque non ci resta che attendere gennaio, quando ci saranno i nuovi troni: Nicola sulla sedia rossa potrebbe riscuotere un grandissimo successo.