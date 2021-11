Belen Rodriguez e il clamoroso tradimento di Spinalbese. Svelato con chi…

La showgirl e l’hairstylist sembrano essersi definitivamente lasciati. I motivi? Spinalbese avrebbe perso la testa per un’altra donna.

Belen Rodriguez, appena qualche mese fa, aveva descritto Antonino Spinalbese come il suo principe azzurro. Dopo la fine della relazione tra la showgirl argentina e il suo ex marito Stefano De Martino, avvenuta poco prima della scorsa estate, Belen aveva dichiarato di aver trovato finalmente la persona giusta per lei: un ragazzo di sani principi, buono e che le dava le attenzioni di cui aveva bisogno.

I due sono stati travolti da una passione talmente forte che nel giro di meno un anno sono andati a vivere insieme e hanno dato alla luce la piccola Luna Marie.

Dopo appena due mesi dalla nascita della loro bambina, però, Antonino e Belen si sarebbero lasciati definitivamente. I motivi? Ve li sveliamo di seguito.

Antonino e Belen: i motivi del loro addio

Stando alle indiscrezioni che circolano da fonti vicini alla coppia, Belen e Antonino si sarebbero lasciati a causa di un tradimento.

Il giovane hairstylist, infatti, avrebbe tradito la sua compagna, invaghendosi di un’altra donna.

Secondo il settimanale “Di Più Tv”, il 26enne avrebbe lasciato l’appartamento di Belen a Milano. Anche dopo l’incidente che ha avuto nei giorni scorsi, non è arrivato nessun messaggio pubblico da parte della showgirl. Dunque la crisi sembra ormai essere insanabile.

Colei che avrebbe fatto perdere la testa a Spinalbese sarebbe una ragazza che lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Il suo nome non è noto ma considerando che il giovane è lontano da questo ambiente e il suo unico contatto con lo showbiz sembra essere la sua ex compagna, che non abbia conosciuto la nuova fiamma proprio attraverso Belen Rodriguez?

Una situazione difficile ed entrambi stanno mantenendo il massimo riserbo sulla questione, soprattutto per tutelare la piccola Luna Marie di appena 4 mesi.