Mediaset, ancora guai per Barbara D’Urso: debacle totale, cosa succede

Ancora guai per Barbara D’Urso, momento davvero difficile per la conduttrice napoletana: cosa succede.

Barbara D’Urso è uno dei volt più noti della nostra televisione: la napoletana, da diversi anni, lavora su Mediaset per diversi programmi. La 64enne è un personaggio capace di dividere come pochi altri: ci sono fan che la amano tantissimo, ma ci sono anche “haters” che la attaccano sempre duramente. Carmelita, anche sui social network, divide le folle con i suoi scatti strepitosi in cui mette in mostra il suo fisico strabiliante e le sue forme prorompenti.

Per Barbara non è un momento facile: la sua azienda, per questa stagione televisiva, ha deciso di modificare decisamente i palinsesti cancellando di fatto diversi programmi della nativa di Napoli. Mediaset ha scelto di dare più spazio a programmi come ‘Amici’ e ‘Verissimo’, che attirano sempre innumerevoli telespettatori. La classe 1957 è restata al timone di ‘Pomeriggio Cinque’: le ultime notizie non sono però positive.

Barbara D’Urso, ancora guai per la conduttrice: cosa succede

Pomeriggio Cinque è un talk show in cui vengono effettuati continui approfondimenti sui fatti di cronaca, spettacolo e gossip: nel programma ci sono sempre ospiti che interagiscono sia con Barbara D’Urso che con il pubblico. La napoletana è al timone dal 2008: in questi anni non c’erano mai stati dubbi su di lei.

Quest’anno però sembra maledetto per la 64enne: la trasmissione sta facendo registrare ascolti molto bassi, perdendo sempre il confronto diretto con ‘La vita in diretta’ di Alberto Matano che va in onda nello stesso orario. Pochi giorni fa, anche ‘Geo’ di Sveva Sagramola ha superato il rotocalco di Canale 5. Secondo alcune indiscrezioni, Pier Silvio Berlusconi potrebbe cambiare tutto, sostituendo la D’Urso con Simona Branchetti.

