Napoli-Lazio le pagelle e il tabellino del posticipo tra la squadra di Luciano Spalletti e quella di Maurizio Sarri.

Il Napoli, dopo un inizio di stagione sbalorditivo, sta vivendo un periodo pessimo dal punto di vista dei risultati. Il pareggio con il Verona aveva già rallentato la marcia degli azzurri: dopo la sosta per le Nazionali, sono arrivate però due sanguinose sconfitte. Il KO con l’Inter di San Siro ha rilanciato i nerazzurri in chiave scudetto, mentre la debacle con lo Spartak Mosca ha complicato i piani in Europa League.

La squadra di Maurizio Sarri, invece, intende trovare un posto per la prossima Champions League. La sconfitta interna con la Juventus non ha lasciato strascichi: i biancocelesti hanno trovato la vittoria (con annessa qualificazione) sul campo della Lokomotiv Mosca.

Pronti via e Zielinski porta in vantaggio i suoi con un grandissimo gol dal limite dell’area. Poco dopo, si scatena Mertens: il belga mette a sedere i difensori avversari e poi batte Reina con un tiro a giro strepitoso. Al 29esimo, il miglior marcatore della storia del Napoli trafigge ancora Reina con un tiro spettacolare dal limite.

Nella seconda frazione, gli azzurri gestiscono il match e mantengono bassi i ritmi non concedendo occasioni per rientrare alla Lazio. Nel finale, Fabian Ruiz conclude la serata perfetta della sua squadra con un sinistro magico che piega ancora il portiere della Lazio. Con questi 3 punti, il Napoli sale al primo posto staccando il Milan. I biancocelesti, invece, restano all’ottavo posto in graduatoria.

Napoli-Lazio le pagelle e il tabellino della partita

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Juventus-Atalanta 0-1 le pagelle e il tabellino: Zapata affossa i bianconeri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 7, Koulibaly 7, Mario Rui 6.5 (Ghoulam s.v); Fabian Ruiz 7 (Malcuit s.v), Lobotka 6.5; Lozano 6 (Elmas 6.5), Zielinski 7.5 (Demme 6), Insigne 6; Mertens 8 (Petagna 6).

LAZIO (4-3-3): Reina 5.5; Patric 5.5, Luiz Felipe 5, Acerbi 5.5, Hysaj 5; Milinkovic-Savic 5.5, Cataldi 6, Luis Alberto 5.5; Felipe Anderson 5, Immobile 6, Pedro 5.5.

Gol: Zielinski, Mertens, Mertens

Migliore in campo: Mertens

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Roma-Torino: pagelle e tabellino della partita

Il Napoli, nel turno infrasettimanale, giocherà contro il Sassuolo (che ha appena battuto il Milan), mentre la Lazio ospiterà l’Udinese.