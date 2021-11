Sono tutti in apprensione per le condizioni di salute di Laurentis, l’amico di sempre, Bonolis è sconvolto: “Situazione critica”.

Luca Laurentis è l’amico di una vita di Paolo Bonolis, insieme hanno divertito negli anni il pubblico italiano offrendo uno spettacolo di qualità. Oggi come oggi è impossibile pensare che si possano separare in qualche modo, sono molto affiatati, non sono solo colleghi, sono molto ma molto di più. Dal 1991 uno è la spalla dell’altro, si sono supportati nei momenti di difficoltà ma anche nelle gioie.

Purtroppo però le cose sembrano aver preso una brutta piega, Luca Laurentis, comico, musicista e conduttore televisivo, non sta bene e Paolo Bonolis è molto preoccupato, così come tutto il pubblico italiano che ha trascorso ore piacevoli grazie a loro.

Luca Laurentis malato, la notizia lascia senza parole

In diverse occasioni Luca e Paolo hanno creato dal nulla siparietti che rimarranno nella storia delle televisione per sempre. Li abbiamo visti insieme in svariati programmi, Paolo non si muove senza Luca e Luca non si muove senza Paolo. Una vita trascorsa l’uno accanto all’altro, un’amicizia destinata a durare nel tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Chiara Ferragni confessa: il mio “miglior rapporto sessuale”? Fedez non c’entra

Luca non ha mai fatto mistero del fatto che da ragazzo ha vissuto una vita difficile e che sia stato bullizzato dai suoi coetanei. La balbuzie, lo ha segnato per sempre, da adolescente quando soffriva in silenzio a causa delle cattiverie che gli venivano dette e da adulto quando ha fatto del suo disturbo il suo punto di forza. Grazie alla musica si è liberato di quel peso opprimente che lo faceva sentire diverso, grazie a Paolo ha acquistato fiducia in se stesso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Sei una potenza”. Michelle Hunziker stupisce tutti: “Lo fanno anche le donne” FOTO

Bonolis è sempre stato un punto di riferimento per Laurentis, anche quando ha sofferto di depressione per anni. Una grave malattia che gli impediva anche di prendere un semplice caffè al bar. Durante i programmi televisivi, lo showman cercava di mascherare il problema ma Bonolis sapeva per le precarie condizioni dell’amico ed era molto preoccupato.

Grazie all’amore della famiglia ed al supporto dell’amico, Luca è riuscito ad uscire dal baratro della depressione e a riappropriarsi della sua vita.