La giornalista sportiva ha rivelato che presto per lei si apriranno le porte di una succulenta occasione professionale, i fan non attendono altro…

Sempre in prima fila per documentare al meglio le partite di campionato, la bellissima bionda con le curve più esplosive di bordo campo, non smette mai di infiammare i social ed il web.

Accattivante e mai uguale a sé stessa, Diletta Leotta è in grado di sorprendere e soprattutto capace di andare oltre ai pettegolezzi che ruotano intorno alla sua vita privata e professionale.

Stavolta però è stata lei stessa a dare adito ad una novità che la coinvolgerà il prossimo Natale, una nuova “prima volta” per lei e che in molti attendono di scoprire con ansia.

Diletta Leotta sui social comunica la buona notizia: “Ci vediamo il 16 dicembre…”

La novità che riguarda Diletta è la sua partecipazione al prossimo Cinepanettone assieme a Siani e che vedremo in tutte le sale questo Natale 2021.

Il film in questione che segna il debutto effettivo della giovane al cinema si intitola “Chi ha incastrato Babbo Natale?” e l’uscita in tutte le sale è prevista il 16 dicembre.

La Leotta sarà affiancata anche da altri due mostri sacri del nostro cinema, ovvero Cristian De Sica e Angela Finocchiaro.

Un debutto decisamente con il botto per lei che avrà una piccola parte femminile (l’assistente di Babbo Natale) ma che comunque è di tutt’altro rispetto visto il cast stellare al suo interno e la copertura mediatica che avrà il film vista l’uscita proprio durante le festività.

In molti quindi attendono di vederla anche in questa veste inusuale per lei, chissà se sarà in grado di reggere la parte e darà prova di un’abilità recitativa che invece in altre sue colleghe è risultata scarsa negli anni precedenti.