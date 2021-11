La meravigliosa ex tronista del programma televisivo ‘Uomini e Donne’ ha pubblicato una doppietta di foto incredibili: spettacolo puro!

La bellissima influencer italiana è diventata mamma per la seconda volta: diciannove giorni fa, infatti, è nato il suo secondogenito Mario Achille.

La splendida ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘L’Isola dei Famosi’ ha condiviso un paio di foto, in cui viene immortalata tutta truccata e sistemata, per la prima volta dopo il secondo parto.

Ecco la didascalia delle immagini: “19 gg e 456389273 farmaci”. E ancora: “Post parto esco dalla mia relazione ufficiale con il pigiama e mi do alla mia prima sistematina ufficiale”.

Filippo Nardi, un famoso amico ed ex collega della Perrotta, ha commentato il nuovo post così: “La panza già sparita? Top”.

Preparatevi a vedere gli scatti che vi terranno incollati allo schermo…

Rosa Perrotta: bella, semplice e sempre elegante… post dopo post ha fatto innamorare tutta Italia!

Se vuoi vedere la doppietta di foto di Rosa Perrotta vai a successivo