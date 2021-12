“L’Eredità”, Flavio Insinna viene fatto fuori: ecco chi ha preso il suo posto

“L’Eredità”, Flavio Insinna è stato clamorosamente fatto fuori. Qualcuno ha preso il suo posto, il conduttore non ha potuto far altro che accettarlo

Flavio Insinna, al timone de “L’Eredità”, è ormai una certezza assoluta agli occhi di migliaia di telespettatori. Il conduttore, che ormai da quattro anni è il protagonista indiscusso della fascia preserale, è in grado di strappare un sorriso ai fan che lo seguono con affetto e partecipazione.

Neanche Gerry Scotti, che pur dimostra le medesime doti artistiche del collega, riesce ad eguagliare il successo di Flavio. Eppure, nel corso di una delle recenti puntate de “L’Eredità”, qualcosa sembra essere drasticamente cambiato per Insinna: il nome della persona pronta a sostituirlo.

Flavio Insinna viene fatto fuori: ecco chi ha preso il suo posto

Durante una delle scorse puntate de “L’Eredità”, il conduttore ha avuto il suo bel da fare di fronte alla concorrente Veronica. Quest’ultima, infatti, sembrava più che decisa a voler soffiare a Flavio il suo ruolo di leader. “Buonasera Italia“, ha esordito la partecipante, pronunciando la stessa frase che Insinna è solito ripetere ogni sera, in apertura di puntata.

Il conduttore, che di fronte a questo scambio di ruoli non ha mancato di sorridere, ha poi incalzato la concorrente con le sue domande. “Come mai hai vissuto tanti anni in Canada?” – ha domandato Flavio, a cui Veronica è parsa ben felice di rispondere – “Ci sono finita in tournée. Ho lavorato sia con il circo, sia nel cinema come regista. Poi è arrivato l’amore“.

Il presentatore, stupito dalla sicurezza che la partecipante ostentava di fronte alle telecamere, l’ha lasciata parlare senza interromperla. “Poi l’amore è finito ed è rimasto il lavoro. Così, dopo tanti anni, mi è venuta voglia di tornare in Italia“, ha proseguito Veronica, destando molta curiosità in Flavio, che non poteva non commentare quest’ultima affermazione.

“È bello che si voglia tornare in Italia“, ha constatato Insinna, prima di dare il via alla gara. Fortunatamente, la concorrente non ha più interferito con il ruolo del conduttore, con grande gioia da parte di Flavio.