“Mattino 5”, Federica Panicucci e la stoccata al noto collega: insinuazione pesante in diretta

A “Mattino 5”, Federica Panicucci si è occupata del caso che riguarda Pippo Franco. La conduttrice, nel corso della diretta, non ha potuto evitare di scoccare una frecciatina al collega

Negli ultimi mesi, la maggior parte delle trasmissioni che si occupano di attualità hanno seguito il caso relativo a Pippo Franco e al suo presunto possesso di green pass falso. Il figlio del cabarettista, nelle scorse settimane, si era dichiarato alquanto deluso per via dell’atteggiamento riservato dai giornalisti al padre. “Siamo tutti vaccinati” – aveva asserito Gabriele – “Verranno fatti dei test che lo proveranno scientificamente“.

Nel corso della puntata odierna di “Mattino 5”, gli ospiti di Federica Panicucci hanno sviscerato la questione, non mancando di lasciar trapelare il proprio pensiero in merito all’assurda vicenda. Anche la conduttrice, pur nel tentativo di rimanere neutrale, non ha evitato a Franco una clamorosa stoccata. Le sue parole hanno fatto rimanere il pubblico di sasso.

“Mattino 5”, Federica Panicucci e la stoccata al collega: insinuazione pesante in diretta

L’inchiesta relativa al possesso di green pass falsi aveva clamorosamente travolto la famiglia di Pippo Franco. Il comico, attualmente, non ha ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo, ma la sua famiglia non ha mancato di far valere la propria posizione in merito all’argomento. In particolare, il figlio Gabriele aveva difeso a spada tratta il padre. “Siamo tutti vaccinati. Anche papà, che non lo ha sicuramente fatto a cuor leggero“: queste le parole del giovane. Attualmente, la Procura starebbe indagando proprio sulle analisi che la famiglia di Pippo Franco ha fatto pervenire agli inquirenti.

In merito a quest’ultima questione, ci sarebbero delle sconvolgenti novità. Nel corso dell’appuntamento odierno di “Mattino 5”, Federica Panicucci si è collegata in diretta con un’inviata della trasmissione, dalla quale avrebbe appreso ulteriori dettagli. “La Procura non ha ancora rilasciato il green pass a seguito degli esami. Hanno voluto fare ulteriori accertamenti“: queste le parole della giornalista, che hanno scatenato l’immediata replica della Panicucci. “Non abbiamo motivo di non credere a Pippo Franco” – ha detto Federica, salvo poi aggiungere – “Ma deve venire qui e dimostrare che non ha nulla da nascondere“.

Una stoccata bella e buona, quella della conduttrice, che non ha mancato di sollevare le proteste degli altri analisti. Alessandro Cecchi Paone, che si è accodato alla Panicucci, ha ammonito Franco con parole ben più severe. “Deve anche spiegare perché si è presentato alle elezioni sostenendo una campagna no vaccini e no green pass“, ha esclamato l’ospite, di fronte ad un’impassibile Federica Panicucci. “Sono stata spesso ospite delle tue trasmissioni, ora devi venire tu qui“, ha aggiunto la conduttrice, rinnovando l’invito al comico.

La situazione che riguarda Pippo Franco si sta complicando ogni giorno di più. Non è da escludere che il cabarettista, a fronte delle polemiche sorte nell’ultimo periodo, possa finalmente decidere di parlare.