Ursula Corbero ha condiviso una serie di scatti roventi sul suo profilo Instagram: l’attrice sfodera un outfit sublime e assume pose estreme.

Ursula Corbero riesce sempre a distinguersi sul web con scatti al limite del proibito in cui mette in mostra la sua bellezza impressionante e il suo fisico da capogiro. La classe 1989 ha prestato il volto a Tokyo in ‘La casa di Carta’, uno dei personaggi più complessi della serie.

Le sue performance hanno fatto impazzire tutti: ricordiamo che il prodotto ha avuto un successo planetario e quindi i maggiori interpreti sono diventati famosi in tutto il mondo. La Corbero, ad esempio, vanta ben 24 milioni di followers su Instagram. Questa sera, la catalana ha deciso di mandare in tilt i social condividendo una serie di fotografie da paura.

Ursula Corbero, posa vietata ai minori: il vestitino attillato esalta ogni lato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita)

Ursula, quest’oggi, ha superato ogni limite condividendo una serie di fotografie da paura. La nota attrice, negli scatti, assume pose vietate ai minori che accendono le fantasie dei followers. La catalana è sempre più bella ed affascinante e indossa un vestito super attillato che mette in risalto ogni centimetro del suo fantastico corpo. Le sue forme sinuose non passano di certo inosservate e conquistano sempre di più gli occhi dei fan.

Ovviamente il post ha fatto il pieno di likes, superando quota 1 milione in meno di un’oretta. Il look aggressivo della 32enne intriga gli ammiratori: anche il trucco è perfetto ed esalta i suoi lineamenti.

C’è un dettaglio che ha sorpreso tutti sul web: la bellissima attrice ha detto addio al look di ‘Tokyo’, sfoderando un nuovissimo taglio di capelli e incantando la platea con la sua devastante bellezza.