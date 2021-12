“Non vediamo l’ora che esca…”, Chiara Ferragni spacco laterale vertiginoso: mettetevi comodi inizia lo spettacolo – FOTO

Chiara Ferragni lancia in rete una serie di immagini da capogiro, che risaltano una sensualità spiccata: mettetevi comodi!

La showgirl e imprenditrice di successo, Chiara Ferragni ha rotto gli indugi e si è presentata in prima persona all’evento più speciale della sua carriera.

La fashion blogger, protagonista su Instagram con quasi 30 milioni di seguaci ha fatto il pieno di likes, nel segno della sua fortissima ascesa nel mondo dello spettacolo. All’iniziativa realizzata in collaborazione di ‘Amazon Prime Video‘, la vip milanese ha coinvolto all’interno delle vicende che costituiscono il suo primo ‘capolavoro’ cinematografico anche suo marito e i figli.

Sull’onda della famiglia statunitense dei Kardashian, i “Ferragnez” sono pronti a sbarcare sul grande schermo. Per bocca degli addetti si rende nota l’uscita del trailer ufficiale della serie tv che tutti i fan di Chiara aspettavano da tempo.

La Ferragni è sbarcata a Madrid per l’anteprima della serie tv più attesa. Dalle sale spagnole a quelle mondiali si dovrà attendere ancora una settimana. Dal 9 Dicembre la famiglia milanese diventerà a tutti gli effetti ‘super mediatica’!

Chiara Ferragni ‘bagna’ l’esordio con un outfit provocante: sensualità pazzesca

C’è grande attesa in Italia per la prima uscita della serie tv, realizzata in condivisione di ‘Prime Video‘ e che mette al centro dei riflettori la famiglia dei ‘Ferragnez‘.

Ad una settimana di distanza dall’uscita della prima soap opera dedicata alla famiglia più mondana e moderna d’Italia, Chiara Ferragni anticipa l’esordio popolando le sale cinematografiche di Madrid.

“Mettetevi comodi”, lo spettacolo sta per iniziare e trasmetterà ad ognuno di voi tanta passione ed emozione. Chiara non poteva mancare al primo appuntamento fuori dai confini nazionali. Lei, in prima persona ha deciso di rompere il ghiaccio e partire alla volta della capitale spagnola per un ‘antipasto’ dal sapore vivace e provocante.

Al nobile evento, la vip milanese si presenta con uno spacco laterale vertiginoso firmato ‘Dior’, tipico del ‘gran gala’ alla moda e un dècollète al piede ultra raffinato. Scollature infuocate in bella vista rimarcano un fisico perfetto e senza ingiurie dovute al tempo.

Insomma sedetevi comodi e godetevi in toto lo spettacolo: manca davvero poco e i ‘Ferragnez’ verranno a bussare alla vostra porta!