Arisa non si ferma più e rivela ai fan alcuni retroscena del suo passato lasciano tutti senza parole, ecco cosa faceva da piccola

Da tutti conosciuta come la cantante dall’ironia e la voce meravigliosa che nel corso degli anni le ha fatto conquistare milioni di fan. Arisa è un’artista a trecentosessanta gradi e negli ultimi tempi si sta rivelando ancora più accattivante sotto ogni punto di vista.

Attualmente è una dei concorrenti di “Ballando con le stelle” ed è appena uscito il suo album Ero romantica che sta riscontrando molto successo.

Arisa, la rivelazione sui genitori: da brividi

Ultimamente Arisa si è lasciata scappare qualche retroscena sulla sua vita passata ed ha raccontato a Vanity Fair alcuni episodi della sua adolescenza, facendo riferimento in particolare ai suo genitori.

“Il mio corpo è cresciuto di colpo. Lo sviluppo a nove anni: le forme, il seno, l’altezza. I miei genitori non mi facevano uscire di casa. – ha spiegato – Erano terrorizzati, mi vedevano come qualcosa di incontrollabile”.

L’artista ha sempre avuto un carattere aperto, pronta a fare nuove amicizie, estroversa tanto che i genitori avevano paura che questo suo lato potesse trasformarsi in qualcosa di pericoloso per lei.

Per non parlare di alcune situazioni che hanno mandato in tilt la sua famiglia. “Per il primo succhiotto avevo 11 anni. – ha raccontato – Mio padre mi ha visto il collo, uno shock: ‘Rosalba, cos’hai fatto?’”. E poi ancora, la prima sigaretta a 9 anni. “Si litigava tutti i giorni a casa mia”. Ha continuato.

Sembra che la sua vita da adolescente sia iniziata prima del previsto, ma Arisa non si è mai tirata indietro ed ha continuato il suo percorso a testa alta, tra alti e bassi.

Ha cominciato la sua carriera in punta di piedi ed oggi è una delle cantanti più note e affermate del panorama artistico italiano. Stima e ammirazione da parte del pubblico non mancano, le sue canzoni sono un punto di riferimento.