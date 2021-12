La strepitosa ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha pubblicato una tripletta di foto spaziali: bella come il sole!

La bellissima showgirl ungherese ha incendiato il web, con il suo ultimo IG post da paura: i fan sono al settimo cielo per la condivisione di queste immagini…

Il post comprende tre foto, scattate in spiaggia, in cui Eva posa con indosso un costumino intero color giallo ocra: l’indumento ha una fila di frange sul décolleté, una sgambatura ben visibile ed una forma a brasiliana sul lato B.

Non c’è dubbio: Eva ha regalato agli utenti che la seguono una visione paradisiaca!

Siete curiosi di vedere le foto che vi faranno girare la testa? Reggetevi forte, perché la mamma della famosa Mercedesz è una vera e propria bomba ad orologeria…

Eva le batte tutte: le sue FOTO fuori stagione sono come una droga per i fan! Un utente le scrive: “Magica”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Nella prima foto la fantastica fashion blogger naturalizzata italiana posa inginocchio e di spalle, con le mani sulle cosce e i capelli legati: di Eva si vede ben poco, a parte il suo prorompente posteriore, sul quale si concentra il focus degli utenti.

Nelle altre due immagini, invece, la bella influencer viene immortalata sdraiata sulla sabbia, mentre assume delle posizioni da perfetta diva: nessuno può resisterle!

Come in ogni post, nella didascalia la favolosa ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘L’Isola dei famosi’ ha riportato una citazione, successivamente tradotta anche in lingua inglese: “La nostra immaginazione ingrandisce così tanto il tempo presente, che facciamo dell’eternità un niente e del niente un’eternità”.

Il post ha riscosso un gran successo, con migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tra i quali si legge: “Divina: fisico statuario“; “Stupenda Eva, sembri una sirena”; “Magica“; oppure “Favolosa, complimenti”.