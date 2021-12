Invincibili Le Donatella esagerano in rete mostrandosi senza freni. I fan le ringraziano… Stavolta non crederanno ai loro occhi.

Lo sfavillante ed incontenibile duo d’influencer de Le Donatella sono pronte a continuare la dirompente loro ascesa in rete e senza timore. Dopo aver svelato poche ore fa i segreti dei “video perfetti” in lingerie, allontanandosi da standard irreali, ed aver festeggiato la loro essenza primordiale in una festosa sequenza video a prova di Champagne, è giunto per loro il momento di mostrarsi al pubblico “come mamma ci ha fatte“.

Le celebri artiste canore di “X Factor” Giulia e Silvia Provvedi, venute al mondo nel 1993 da un più che fortunato parto gemellare, hanno dimostrato di avere una finalità, di certo “esclusiva” per pochi, ma reale e priva di filtri per la maggior parte dei loro follower. Il ringraziamento da parte dei fan si trasformerà presto in un sonoro plauso. Pronto a balzare incontrastato verso il più speranzoso futuro.

“No limit!” Le Donatella è ora di mostrarsi come “mamma ci ha fatte” – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

“Parliamone” enunciano le influencer, in maniera diretta e per nulla scostante, in didascalia al loro ultimo contenuto dalle caratteristiche nude, e mai come adesso pronte alla riflessione. “Non è strano come la nostra società ci imponga una differenza così enorme e pressante tra pettorali maschili e femminili?“. Il quesito susciterà in fretta la curiosità dei loro follower, che con premura continueranno a leggere il loro discorso di quest’oggi, giovedì 2 dicembre. “Perché” si chiedono ancora Silvia e Giulia “questa foto può essere postata? Mentre se fossimo noi naturalmente femminili come mamma ci ha fatte”, in sostanza diverrebbe un problema?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Anna Tatangelo in gravidanza: la FOTO col pancione fa piangere tutti

“Voi cosa ne pensate?” Le Donatella non possono fare a meno di fidarsi del parere unanime del web. E che stavolta, per fortuna, non le deluderà. “E’ ingiusto” tuona un utente, “pienamente d’accordo con voi“, continuerà un altro in sostegno di una visione meno ipocrita sulla questione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Can Yaman e la sua passione per le siciliane. Dalla bionda alla mora è un attimo – FOTO

“No limit!“, dunque. Il via libera è stato concesso. E le influencer non potrebbero che esserne più orgogliose.

Adesso non resterebbe che attendere con ansia le prossime divertenti, veritiere puntate delle “Terapiste” più estroverse di Instagram.