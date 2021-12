Eva ha condiviso sul web uno scatto in cui indossa un vestitino super scollato: lo zoom sul décolleté è inevitabile.

Eva non smette di conquistare il mondo dei social network: la diva ungherese, giorno dopo giorno, ottiene sempre più consensi (e followers, visto che il dato sale). La sua carta d’identità parla chiaro: la nativa di Gyor ha 49 anni, ma il suo fisico ne dimostra venti. Proprio come negli anni d’oro, il corpo della classe 1972 fa letteralmente sognare la platea.

L’ex pornodiva ha un’abitudine ormai consolidata: ogni sera pubblica post da capogiro su Instagram e li accompagna con frasi molto profonde. ““Equilibra le tue necessità con la tua ricchezza e non sarai povero né ricco, ma semplicemente fortunato”, ha scritto in didascalia traducendo poi la massima anche in lingua inglese. La foto è tutta da guardare: sulla scollatura di Eva lo zoom è d’obbligo.

Eva, il vestitino lascia poco spazio all’immaginazione: zoom sul décolleté

Eva ringrazia i suoi followers (che hanno superato da poco quota 1 milione) tutte le sere regalando al web scatti da mozzafiato. Questa sera, la nativa di Gyor ha illuminato i network con un’immagine in cui viene baciata dal sole. La sua posa strega gli ammiratori: i loro occhi non riescono a staccarsi da lei.

La scollatura è sublime, i lacci stanno per volare via e il décolleté implode. Le sue forme sono uno spettacolo rovente e non passano mai inosservate. Non a caso il post ha già raccolto più di 7mila likes in poco tempo e innumerevoli commenti.

I fan stanno facendo una gara su chi scrive il commento migliore. Si leggono delle vere e proprie perle. “Il tuo essere affascinante, sexy, seducente, elegante, bellissima”, ha scritto un utente utilizzando in pratica tutto il vocabolario. “Quando la bellezza viene impersonificata donna”, “Sei meravigliosa”, “Splendida come sempre”, si legge ancora.