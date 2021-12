L’ultimo scatto postato da Elettra Lamborghini sul suo profilo lascia i followers di stucco: il travestimento è un qualcosa di irresistibile, impossibile non zoomare.

La cantante e showgirl Elettra Lamborghini, qualche istante fa, ha condiviso un nuovissimo post su Instagram: la nota ereditiera continua a pubblicizzare il suo ultimo singolo che uscirà a breve.

La 27enne continua a stuzzicare i suoi fan con scatti al limite del proibito, video illegali e soprattutto messaggi incredibili. “Il mio regalo per te é?!?!?!?”A MEZZANOTTE” fuori stasera alle 00:00 !!! Non ne potrete più fare a meno promesso“, ha scritto in didascalia annunciando finalmente l’uscita della canzone natalizia. Per far arrivare l’annuncio a tutti, la nativa di Bologna ha deciso di allegare alla comunicazione una fotografia non adatta a persone che hanno patologie al cuore.

Elettra Lamborghini, il costume stuzzica le fantasie: il davanzale esplode

Elettra, anche oggi, ha sponsorizzato il suo ultimo lavoro (che a questo punto uscirà a breve) condividendo l’ennesimo scatto da paura sui suoi canali social. La classe 1994 indossa il consueto travestimento di ‘Babbo Natale’, in una versione però sexy del personaggio.

In questo costume, le sue forme sono in bella mostra e lasciano senza parole i tantissimi seguaci. La scollatura regala una visione da sogno: impossibile non zoomare sul suo davanzale che sta letteralmente per esplodere. Il travestimento è ovviamente cortissimo e scopre anche le sue gambe pazzesche.

Anche nella giornata di ieri, la Lamborghini diede un assaggio del suo costume sexy e soprattutto condivise un video in cui decise di alzarlo scoprendo totalmente il suo fondoschiena di marmo.