Gigi D’Alessio su tutte le furie in Rai: “Questa è discriminazione”

Il cantante napoletano si è reso protagonista di un’accesa discussione in casa Rai scontrandosi con uno dei pilastri della tv di Stato.

Gigi D’Alessio è stato ospite di una delle ultime puntate trasmesse dei ”Soliti ignoti” su Rai Uno.

Ad un tratto si è accesa un’incredibile discussione tra il cantante e Amadeus.

I telespettatori hanno assistito ad un vero e proprio scontro in cui il cantante napoletano si è sentito offeso dal conduttore, risentendosi a tal punto da accendere i toni senza preoccuparsi di essere in prima serata su Rai Uno.

I motivi della discussione? Un vero e proprio attacco da parte di Amadeus nei confronti del genere neomelodico che ha mandato su tutte le furie l’ex compagno di Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio e Amadeus: lo scontro

Il diverbio si è acceso quando Amadeus ha definito il genere musicale neomelodico tipico della canzone napoletana.

Dopo quest’affermazione Gigi D’Alessio non è riuscito a trattenersi e ha chiarito la sua posizione: “Non è detto che chi canta in lingua napoletana sia necessariamente un neomelodico. Non tutti cantano in un certo modo. Il termine neomelodico nacque per ghettizzare determinati artisti. Perché a Roma chi canta in dialetto romanesco non viene definito neomelodico?“.

Dunque il cantante non apprezza che venga utilizzato questo termine quasi in senso ”discriminatorio” e per questo si è risentito.

Dopodiché Amadeus si è scusato con Gigi D’Alessio avendo capito l’errore e specificando che un Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo o i più moderni Tommaso Primo e Andrea Sannino cantano napoletano ma non per questo vanno catalogati nel genere neomelodico che è molto più ampio e nel quale possono essere definite diverse tipologie di cantanti non solo quelli appartenenti alla zona partenopea.

Una cosa è chiara Gigi D’Alessio non ci sta ad essere appellato cantante neomelodico quasi come ad indicare che sia un’artista di Serie B.