La splendida finalista del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello 16’ ha postato di nuovo: Instagram è totalmente intasato!

La strepitosa co-conduttrice del programma televisivo ‘VIOLA’ ha condiviso un post semplicemente pazzesco: si tratta di due selfie scattati a Sestrières, in Piemonte.

Nella didascalia del post la bella influencer ha scritto: “Io amo ciò che non si dice”. Successivamente la Piamonte ha lasciato i fan con una domanda: “1 o 2?”.

Sono state tantissime le risposte ricevute, compresa quella di un personaggio molto conosciuto nel mondo dello spettacolo, del web e della televisione… si tratta della bellissima ex corteggiatrice della trasmissione televisiva ‘Uomini e Donne’ Alessia Messina, che le ha scritto: “Amerò io quello che non si dice. Bona nella 1 e nella 2”.

Siete pronti, dunque, a vedere i due selfie da capogiro? Tenetevi forte, perché non sapete a cosa state andando incontro…

Erica Piamonte, tutta Italia ha perso la testa per lei. Un fan scrive: “Potresti darmi un po’ della tua bellezza?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕰𝖗𝖎𝖈𝖆 𝕻𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖙𝖊 (@erica_piamonte_real)

La favolosa fashion blogger fiorentina ha stupito tutti con queste foto da serie A: le immagini dovrebbero essere vietate ai minori di diciotto anni!

Negli scatti Erica si immortala con indosso un piumino nero ed una maglietta dalla vertiginosa scollatura: impossibile non farci cadere l’occhio!

In entrambi i selfie l’ex fiamma della famosa Taylor Mega guarda l’obbiettivo della fotocamera e assume un’espressione piuttosto seria e provocante: resisterle è impossibile!

Il post è stato bombardato di mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Non so quali occhi guardare“; “Ah ecco, oltre al panettone ci sono anche i pandori”; “Potresti darmi un po’ della tua bellezza?“; oppure “Mi viene difficile guardarti negli occhi in questo post”.

Non c’è dubbio: Erica Piamonte è un vero schianto!