Rosalinda Cannavò al fianco di Amadeus: la notizia che sconvolge tutti

Grandi notizie riguardo a “Sanremo 2022”, spunta un’indiscrezione che spiazza i fan: ecco cosa potrebbe succedere nella prossima edizione

Il “Festival di Sanremo” è alle porte e anche quest’anno sarà Amadeus a guidare l’edizione. Si tratta della sua terza volta consecutiva, ma a quanto pare Fiorello non sarà accanto a lui. E’ ancora tutto in fase di organizzazione, ma le notizie in circolazione confermerebbero la decisione presa dal mattatore alla fine della scorsa edizione.

C’è un’altra informazione che in questi ultimi giorni non è passata inosservata e vede come protagonista un’ex gieffina. Ecco di cosa stiamo parlando.

“Sanremo 2022”, spunta un’indiscrezione su un’ex gieffina

Siamo ancora incerti sulla presenza o meno di Fiorello alla prossima edizione del “Festival di Sanremo”, intanto in queste ultime ore sta girando sul web un’indiscrezione che incuriosisce i fan.

Rosalinda Cannavò, attrice ed ex gieffina, potrebbe essere una delle protagoniste dell’evento. Come? Da cantante.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Così diventi pericolosa”, Wanda Nara sul letto disfatto dà il meglio di sè VIDEO

L’indiscrezione è stata pubblicata sul giornale online Blogtivvu che ha spiegato: “Stando alle indiscrezioni che ci sono giunte, pare che in accordo con New Gig Promotion, l’agenzia artistica che segue il management e l’etichetta discografica QME music, hanno deciso di presentare ufficialmente il suo brano alla commissione artistica del Festival di Sanremo”.

Il sito ha tenuto a ribadire che si tratta attualmente di un’indiscrezione ed ha aggiunto: “Sarà confermata o meno a dicembre quando a Sanremo Giovani saranno svelati i nomi dei 22 artisti che parteciperanno a Sanremo 2022”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Dirompente” Melissa Satta, il tubino è una seconda pelle: forme in primo piano e sex-appeal a livelli assurdi – FOTO

La passione del canto di Rosalinda Cannavò non è una novità. Dopo l’esperienza al “Grande fratello vip”, l’attrice più volte ha esternato la sua voglia di iniziare un percorso canoro e di volere arrivare a salire sul palco di “Sanremo”.

Per il momento nessuna notizia certa, ma non mancheranno occasioni per confermare o meno tale informazione. Per il pubblico italiano sarebbe una grande sorpresa e una rivelazione senza precedenti.