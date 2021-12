Melissa Satta, fisico statuario ed un total black che ti toglie il respiro: l’ex velina manda in visibilio i fan su Instagram

Cicogna in arrivo per Melissa Satta? È questa la domanda che circola da diverse settimane a Milano dove la bella ex velina è stata avvistata con un pancino sospetto. Che Melissa stia costruendo la famiglia che tanto desidera?

Dopo la fine del suo matrimonio con Kevin-Prince Boateng, la sarda fa coppia fissa con l’imprenditore Mattia Rivetti e alle telecamere di “Verissimo” non aveva nascosto di desiderare di ricostruire una famiglia: “Non vedo l’ora di fare un altro figlio” aveva annunciato. E allora che il momento sia arrivato e Maddox, il piccolo di sette anni avuto da marito, presto avrà un fratellino o una sorellina? Domande che prima o poi avranno una risposta.

Melissa Satta, total black da infarto: le FOTO

Che sia in dolce attesa o meno, Melissa Satta negli ultimi scatti pubblicati su Instagram, mostra un fisico statuario e di forme sospette nemmeno l’ombra, anzi.

Le linee del copro sono perfette ed il tubino nero che indossa è così attillato che sembra una seconda pelle. Non c’è niente di fuori posto, tutto è magistralmente perfetto ed il suo sex-appeal è a livelli assurdi.

Come sempre l’ex velina per l’appuntamento della sua trasmissione Sky ha scelto un total black, ma questa volta la proposta è decisamente molto più sexy delle altre puntate. Forme in bella vista, dal lato A “raccolto” nel colpetto di pelle che la stringe, fianchi che sembrano essere disegnati fino al lato B imperioso.

L’abito si ferma poco sopra le ginocchia, i tacchi sono da capogiro ed i suoi lunghi capelli raccolti in una cosa bassa molto elegante. Il trucco importante e d’impatto.

“Dirompente” la definisce uno dei suoi 4.4 milioni di follower ma c’è anche chi le chiede di mettere da parte il nero ed indossare altri colori, è così bella che può permettersi tutto.