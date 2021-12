Durante il mese di dicembre il segno zodiacale dei Gemelli riceverà un’enorme fortuna: ecco come ci influenza l’Eclissi di Sole.

Colpi di scena inaspettati sono in arrivo per un particolare segno zodiacale, che dopo un periodo di sfortuna sembra finalmente pronto a riprendersi. Dal 4 dicembre in poi il segno dei Gemelli può prepararsi per accogliere una sfilza infinita di nuove opportunità e belle notizie: per lui il 2022 sarà colmo di positività!

Eclisse solare, enorme fortuna in arrivo per il segno dei Gemelli

Questo è quanto raccontano le stelle, che dopo un periodo decisamente stressante hanno deciso di regalare a chiunque sia del segno dei Gemelli un periodo ricco di positività e sorrisi. Pare che il vero e proprio cambio di rotta sia previsto per il 4 dicembre, giorno in cui avverrà l’eclissi totale del Sole. Il fenomeno sarà visibile solo in Sud Africa, Sud America, Australia e in Nuova Zelanda, ma in Italia, se fortunati, potremo assistere ad un’eclissi parziale.

Nonostante in Italia non si potrà assistere al fenomeno totale, questo non impedisce all’eclissi di influenzarci. Dall’antichità ad oggi per gli appassionati di astrologia l’Eclissi di Sole rappresenta un momento di cambiamento rivoluzionario, e quest’anno pare proprio che sarà il segno dei Gemelli quello che più sentirà gli effetti positivi dell’ondata di fortuna e opportunità. Purtroppo, però, non si tratta di opportunità di carriera, soldi o altri beni materiali: la fortuna riguarderà l’amore! I Gemelli sono persone curiose, chiacchierone e socievoli, e per loro ogni tipo di relazione diventa importante in poco tempo: che sia amore o amicizia!

Durante il mese di dicembre chi appartiene al segno dei Gemelli sarà chiamato a rivalutare le proprie relazione, considerano l’idea di dire addio alle persone tossiche e aprire il cuore a nuove conoscenze e opportunità.