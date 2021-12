Francesco è una bellissima persona, piena di valori e di passioni, e ciò che ama di più al mondo sono gli animali. Infatti ha diversi gatti che vivono con lui e che ha salvato dalla strada. È anche un grande amante dei cani, essendo cresciuto con sua mamma che ne ha avuti molti nel corso degli anni.

Ce n’era uno in particolare a cui la famiglia Oppini – Parietti era molto legata: Tato, un cane bellissimo cresciuto perlopiù con Francesco. Infatti quest’ultimo continua a sentire la sua mancanza ogni giorno, nonostante lui sia scomparso molti anni fa. Ogni tanto Francesco pubblica scatti su Instagram per ricordarlo, quando ne sente particolarmente la mancanza. Come nell’ultimo caso: “A distanza di anni, a volte, entrando in casa di mamma ti cerco ancora. Quanto mi manchi patatone mio“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> “Mattino 5”, Federica Panicucci e la stoccata al noto collega: insinuazione pesante in diretta