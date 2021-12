Giulia Salemi in maglione rosa e piega mozzafiato ha conquistato il web: lo scatto sul suo profilo di Instagram che ha fatto record di likes in poco più di un’ora

Giulia Salemi diventa ogni giorno che passa sempre più bella. Gli scatti che pubblica su Instagram raggiungono sempre migliaia e migliaia di likes, per non parlare di tutti i commenti d’apprezzamento. Sembrano oramai lontani anni luce i momenti in cui veniva insultata e basta: attraverso i reality a cui ha partecipato, ha dimostrato di essere una brava ragazza, con tanti valori, dolce e soprattutto amabile. Nel giro di pochissimo, è riuscita a conquistare i telespettatori italiani che oggi la seguono con piacere.

Giulia Salemi sempre più bella: lo scatto che ha fatto record di likes

Le cose per Giulia stanno andando a gonfie vele in questo periodo così intenso della sua vita: al Grande Fratello Vip il suo cuore è tornato a battere al fianco di Pierpaolo Pretelli ed è quasi un anno che stanno insieme. Un anno di sorrisi, di amore e di pura felicità. Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di loro e invece hanno dimostrato di fare sul serio e di essere davvero due anime gemelle. Intanto sui suoi profili social Giulia è sempre più seguita, ha quasi due milioni di followers che la amano e che la inondano di affetto tutti i giorni. L'ultimo scatto che ha pubblicato vede Giulia con una piega incredibile ai capelli: addosso invece ha un pantalone nero attillato con un maglione rosa che le lascia scoperte le spalle.

Lo scatto ha raggiunto tantissimi likes in tempo record: ancora una volta Giulia ha dimostrato di essere una delle influencer più amate del mondo dei social.