Marcello Messina, dopo l’addio arriva la dichiarazione bomba: “Volevo farla finita”

Marcello Messina, dopo aver abbandonato “Uomini e Donne”, si lascia andare ad una confessione clamorosa: “Non vedevo l’ora che finisse”

Nonostante la sua permanenza nel programma sia durata a malapena due mesi, Marcello Messina ha raccolto moltissimi consensi all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. L’ormai ex cavaliere, al netto delle critiche che gli arrivavano dagli opinionisti, ha ricevuto ampio sostegno da parte del pubblico in studio, e non solo.

Nelle scorse puntate di “Uomini e Donne“, Messina ha salutato la conduttrice e i membri del parterre, dichiarando di aver conosciuto una donna al di fuori dello studio, che lo avrebbe letteralmente stregato. Tuttavia, nelle ultime ore, i fan si sono allarmati a seguito della confessione spiazzante che Marcello ha fatto tramite i social. Che cosa intendeva dire l’ex cavaliere?

Marcello Messina, dopo l’addio arriva la dichiarazione bomba: “Volevo che finisse”. Il VIDEO

Tramite le puntate di “Uomini e Donne” trasmesse in settimana, il pubblico ha potuto assistere all’addio di un personaggio molto amato. Stiamo parlando di Marcello Messina, l’ex cavaliere che si era distinto tra tanti compagni di parterre per via della relazione con Ida Platano. L’uomo, che ha conosciuto una donna al di fuori del programma, ha lasciato la trasmissione tra gli applausi del pubblico e della stessa Maria.

Solo nelle scorse ore, tramite le Instagram stories, Messina si è lasciato andare ad una confessione spiazzante. “Ciao ragazzi, ho appena terminato un appuntamento di vendita“, ha esordito Marcello, che lavora come agente immobiliare. “Avevo però una voglia matta di terminarlo, perché avevo piacere di ringraziarvi. Siete stati tantissimi“, ha poi aggiunto l’ex cavaliere, incredulo di fronte al sostegno che il pubblico gli ha dimostrato.

Messina, che sembra più che intenzionato a rimanere in contatto con i fan attraverso i social, ha chiosato così: “Sono certo che non ci perderemo“. L’affetto dei followers, d’altra parte, non manca di farsi sentire attraverso commenti di stima e supporto.

“Rimani autentico come sei“, “Non cambiare, in pochi sono come te“, hanno sentenziato i fan sul suo conto. Addirittura, c’è anche chi ha osannato l’ex cavaliere per la decisione presa di recente: “Hai fatto bene ad andartene da quel programma“.