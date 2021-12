Soleil Sorge è sempre più bella, i suoi fans la considerano una Dea: l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram ha fatto record di likes su Instagram

Soleil Sorge è una delle concorrenti più amate di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer, giorno dopo giorno, ha conquistato i telespettatori con il suo carattere… e non solo. Infatti, oltre ad aver ritrovato nella casa il suo ex Gianmaria Antinolfi che continua ad avere un debole per lei, ha anche conosciuto l’attore Alex Belli che si è interessato a lei prima come amico, poi palesemente come qualcosa in più. I due infatti hanno instaurato un rapporto che sta facendo molto discutere fuori dalla casa.

Soleil Sorge bella come una Dea: lo scatto che ha mandato in tilt il web

Ad oggi Soleil e Alex sono molto vicini all'interno della casa e, negli ultimi giorni, è diventato palese che il loro interesse vada ben oltre l'amicizia. Ad oggi questa scusa non regge più e tutti sono curiosi di sapere cosa succederà nella puntata di questa sera. Anche Alex, che ha negato più volte di essere interessato a lei, ha parlato con diverse persone nella casa che gli hanno fatto aprire gli occhi. Soleil, d'altro canto, sembra molto attratta da lui e sta facendo sempre più fatica a tenere nascosti i suoi sentimenti. Intanto sui social continua a deliziare i suoi fans con degli scatti meravigliosi, pur essendo all'interno della casa. L'ultima che è stata pubblicata ha ricevuto tantissimi consensi da parte dei suoi followers.

Migliaia di likes sono spuntati sotto l’ultima foto pubblicata su Instagram: solo complimenti per una delle influencer più amate e più belle del web.