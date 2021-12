“Ci provochi così?”, Diletta Leotta, il pigiama sensualissimo per una serata bollente. I commenti impazzano sotto alla FOTO

Diletta Leotta ha voluto indubbiamente provocare i followers con il suo ultimo scatto: il pigiama da uomo per una serata a dir poco bollente!

Nel cuore della bellissima Diletta Leotta non ci sarebbe più spazio per Can Yaman. La conduttrice di Dazn, che continua ad essere il sogno proibito di moltissimi utenti, si starebbe infatti frequentando con un modello di fama internazionale. Il fortunato sembrerebbe essere Giacomo Cavalli, il 27enne bresciano che ha sfilato per i marchi più illustri della moda.

Secondo i rumors recentemente trapelati, i due frequenterebbero gli stessi luoghi e si starebbero avvicinando ogni giorno di più. In aggiunta, la sensualissima Diletta ha da poco pubblicato una foto che sembra strizzare l’occhio al presunto fidanzato: la mise è bollente e lo sguardo della giornalista non lascia spazio a dubbi.

Diletta Leotta, il pigiama sensualissimo per una serata bollente – FOTO

Archiviata la relazione con Can Yaman, la giornalista sportiva si mostra pronta ad aprire le porte del proprio cuore ad un uomo davvero speciale. Si tratterebbe di Giacomo Cavalli, il modello che, stando ai rumors, sarebbe il presunto fidanzato della bella conduttrice. E proprio Diletta, che è recentemente diventata la nuova testimonial di “Intimissimi”, ha postato una foto che sembra strizzare l’occhio allo splendido modello.

Nello scatto da poco pubblicato tramite Instagram, la Leotta ha indossato uno dei pigiami della collezione uomo, che addosso a lei non poteva che risaltare. Distesa sul proprio letto, e con la camicia appena sbottonata per lasciar intravedere il seno generoso, la conduttrice ha scritto quanto segue: “Un pigiama in seta è il regalo perfetto e non solo a Natale“.

I followers più attenti hanno voluto leggere, tra le righe della descrizione, una vera e propria frecciatina rivolta ad un ipotetico fidanzato. Che Diletta abbia effettivamente regalato questo pigiama all’uomo che ha rubato il suo cuore? Nel frattempo, sotto al post continuano ad apparire commenti decisamente spinti.

“Ci provochi così?“, “Quando ti vedo muoio“, “Vorrei essere il pigiama“: queste le parole degli ammiratori della conduttrice, per i quali la sensualità di Diletta è davvero inimitabile.