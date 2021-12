Rocco Siffredi: “Le vie del piacere sono infinite”. Consigli utili per fare l’amore a regola d’arte

Il porno divo Rocco Siffredi ha svelato i suo segreti per raggiungere il piacere più estremo. D’ora in poi la sua guida dell’amore sarà un must.

Il porno divo Rocco Siffredi è un maestro nel fare l’amore e dare piacere. La sua carriera cinematografica inizia qualche anno fa quasi per gioco, era il 1984 e Rocco si trovava a Parigi, viveva insieme al fratello e lavorava nel suo ristorante. Una sera quasi per caso in un locale a luci rosse incontra Gabriel Pontello, produttore e attore di film erotici che ingaggiò Rocco e lo fece esordire nel suo primo film a luci rosse “Belle d’amour”.

La sua vita è stata piena di successi, di viaggi per il mondo e di donne, tante donne. Rocco ha avuto infiniti rapporti sessuali con numerosissime colleghe, per quanto la cosa possa sembrare sui generis, è innamoratissimo della moglie ed ex collega Rozsa Tassi.

I due sono sposati dal 1993 ed hanno dato alla luce due figli, Lorenzo e Leonardo.

I consigli di Rocco spopolano sul web

Dopo anni di gavetta Rocco ha deciso di non essere più attore protagonista (fatte le rare eccezioni) ma di essere produttore di film porno, anche per amore di sua moglie. Il settore lo gratifica molto dal punto di vista economico.

Rocco ha deciso anche di aprire una scuola dedicata ai film erotici, “Rocco Siffredi Hard Academy”, moltissimi sono gli iscritti, tanti ragazzi e ragazze che imparano a fare l’amore e a mettersi in gioco davanti la telecamera.

L’attore sul suo profilo Instagram dispensa moltissimi consigli per avere rapporti sessual* soddisfacenti:

Usare sempre le precauzioni, è bene proteggersi dalle malattie sessualment* trasmissibili, soprattutto durante le “avventure” di una sera.

è bene proteggersi dalle malattie sessualment* trasmissibili, soprattutto durante le “avventure” di una sera. Divertirsi , l’atto del fare l’amore deve essere un piacere per entrambi ma deve essere anche divertente.

, l’atto del fare l’amore deve essere un piacere per entrambi ma deve essere anche divertente. Non avere taboo , la coppia deve sperimentare, deve provare e poi nel caso decidere cosa può far piacere e cosa no. E’ giusto scoprire il corpo del partners senza vergogna, alla fine lo scopo è quello per entrambi.

, la coppia deve sperimentare, deve provare e poi nel caso decidere cosa può far piacere e cosa no. E’ giusto scoprire il corpo del partners senza vergogna, alla fine lo scopo è quello per entrambi. Essere fantasiosi, evitare di cimentarsi in tutte le posizioni del kamasutra perché sarebbe impossibile, ma almeno dare sfogo alla fantasia non sarebbe una cattiva idea.

Rocco non si reputa un sessuologo ma semplicemente un fratello maggiore in grado di aiutare tutti coloro che voglio vivere la sessualit* in maniera libera.