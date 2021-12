Carolina Stramare, la bellissima modella fa impazzire il web con uno scatto mattutino da far drizzare i capelli: svestita è pura poesia.

Bella come poche Carolina Stramare, la splendida ex Miss Italia rimasta nel cuore degli italiani per la sua bellezza esplosiva, da togliere il fiato. Una carriera di modella decollata perfettamente ed un’agenda fitta di impegni che la portano a viaggiare in tutta la penisola. Nonostante i ritmi frenetici, Carolina non si sottrae agli occhi curiosi dei fans, tanto da postare sempre del nuovo contenuto sui social dove appare sempre ai limiti della legalità.

Come le ultime foto che sono diventate subito virali: lei è splendida senza veli direttamente dalla camera da letto incarnando uno dei sogni proibiti ricorrenti: “Che visione celestiale” urla il web.

Carolina Stramare, svestita è qualcosa di proibito: la camera da letto si infiamma

Carolina Stramare sublime in questo spogliarello mattutino sotto gli occhi dei fans che ancora increduli si lasciano andare nella visione di questo spettacolo senza precedenti. La modella appare seminuda in camera da letto, una lingerie – Yamamay, come sottolinea la stessa – che lascia fantasticare ma al contempo mostra senza esitazione quelle curve così curate e perfette di Carolina.

Il reggiseno a triangolo in pizzo sicuramente favorisce la visione del lato A esplosivo. Lo slip molto striminzito lascia alla mercé del web la visione del fondoschiena. Gli inserti trasparenti dello slip sicuramente non fanno altro che accentuare la carica erotica della foto. I commenti sono un boom di complimenti, apprezzamenti intrisi di passione, come un utente che senza mezzi termini ha scritto: “E va be’ ma così ci vuoi vedere morti…..sei uno schianto mia cara😍😍❤️”.

Tralasciando le allusioni ed i doppi sensi rivolti alla modella, la foto è veramente un inno alla bellezza (ed alla gioia per i maschietti). Scattata in camera da letto è un tripudio di azzurro; le lenzuola si adattano alla lingerie di Carolina. Dubito fortemente che molti abbiano notato questo dettaglio cromatico… Carolina spiazza completamente.