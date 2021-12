“Uomini e Donne”, la coppia più amata in crisi: “Meglio distaccarsi”

Sono una delle coppie più amate uscite da Uomini e Donne: stiamo parlando di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. Dopo nove anni, è arrivata la crisi

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne quasi dieci anni fa. Dopo un trono tormentato, i due i sono scelti e non si sono più lasciati. Nel corso degli anni sono riusciti ad abbattere i numerosi pregiudizi di cui sono stati vittima, hanno dimostrato di amarsi veramente e sono diventati una famiglia. Infatti, dopo essersi sposati, hanno messo su famiglia e ad oggi hanno due meravigliosi bambini che sono tutta la loro vita. Qualcosa, però, ad oggi sembra essersi spezzato.

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia: dopo Uomini e Donne è crisi

Eugenio e Francesca erano oramai una coppia solidissima, forse quella più unita uscita dal programma di Maria De Filippi. Poi di recente i loro fans hanno notato che da un po’ di tempo non pubblicano più niente insieme, e questo ha fatto sorgere un po’ di dubbi.

A confermare la crisi è stata la stessa Francesca in chat privata con Deinaira Marzano: ha rivelato che lei ed Eugenio hanno deciso di allontanarsi per un periodo, soprattutto per capire se riescono a salvare il loro matrimonio. È crisi nera tra i due coniugi ma per il rispetto di questi dieci anni trascorsi insieme e per il bene dei loro figli, vogliono provarci ancora prima di gettare completamente la spugna.

Intanto Eugenio e Francesca stanno continuando a pubblicare cose delle loro vite quotidiane sui social network, ma la loro tristezza è palese agli occhi di tutti i coloro followers.