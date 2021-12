Sondaggio Presidente della Repubblica: le preferenze degli italiani per il Colle

Secondo un recente sondaggio, gli italiani avrebbero espresso due preferenze su chi vorrebbero come Presidente della Repubblica: i nomi.

Sempre più accesa la questione Quirinale. Il mandato di Sergio Mattarella è in scadenza e al Colle con ogni probabilità ci sarà un “cambio di guardia”. I partiti politici hanno iniziato a scoprire le loro carte, rendendo note le loro intenzioni. E così come lo hanno fatto i vari schieramenti, anche gli italiani hanno espresso il loro orientamento raccolto dalla società Izi Spa di Roma.

Presidente della Repubblica, l’orientamento degli italiani: è sfida tra Berlusconi e Draghi

Per gli italiani sarebbero due i nomi papabile per il Quirinale: Silvio Berlusconi o Mario Draghi. Questo, riporta Fanpage, quanto emerso da un sondaggio effettuato dalla società Izi Spa di Roma. Il leader di Forza Italia avrebbe conquistato il 20,6% delle preferenze, mentre l’attuale Premier il 23,4%.

L’ex numero 1 della Bce è, dunque, in testa ma il Cavaliere avrebbe un gap davvero molto ridotto. Orientamento, questo, che potrebbe derivare dall’attuale quadro emergenziale e dalle scelte che i due hanno deciso di intraprendere. Ricordiamo come Forza Italia abbia sempre sostenuto la campagna vaccinale. Possibile, quindi, che i cittadini possano aver letto in questa linea una sorta di coerenza.

Sul gradino più basso del podio si piazza Sergio Mattarella, il quale ha raccolto il 19,3% dei consensi del campione. L’attuale Presidente, però, avrebbe più volte ribadito la sua volontà di lasciare il Colle al termine del mandato e di non voler restare al Quirinale altri sette anni. Al quinto posto Emma Bonino che con il 10,1% di favori è la prima “quota rosa”, segue Marta Cartabia ma con la metà delle preferenze.

Chiudono i sondaggi Gentiloni, Casini, Paola Severino e Giuliano Amato. Ma i cittadini non si sono espressi soltanto sul nome. Vorrebbero, infatti, anche modificare le modalità di elezione del Presidente della Repubblica, passando al medesimo sistema della Francia dove il Governo è qualificato come una Repubblica Presidenziale.