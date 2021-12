La bellissima ex ragazza di ‘Non è la Rai’ e il famoso tecnico della Juventus sono al centro dei gossip: scoperta la nuova fiamma di Allegri…

La meravigliosa conduttrice televisiva e radiofonica, nonché nota fashion blogger, attrice, cantante e influencer Ambra Angiolini si è separata, dopo quattro anni, con il famoso ex calciatore Massimiliano Allegri: la loro lunga e tanto chiacchierata storia d’amore è finita all’improvviso, a causa di un tradimento. A raccontarcelo è proprio la figlia maggiore della presentatrice: “Tradita in ogni senso possibile“.

I due si sarebbero dovuti sposare poco dopo: un matrimonio finito ancor prima di iniziare.

Sono state tantissime le voci di corridoio sull’argomento: l’ultima tra queste è stata quella del settimanale Oggi, che ipotizza una relazione tra l’allenatore di calcio ed una donna dai capelli biondi. L’indiscrezione potrebbe anche ricollegarsi al tradimento di Ambra Angiolini.

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini: si riapre il caso riguardo il tradimento dell’ex giocatore di calcio…

Ambra Angiolini non è stata la prima relazione importante del famoso cinquantaquattrenne: prima di lei, infatti, Allegri ha avuto altre donne, tra cui l’ex playmate e modella Gloria Patrizi (rapporto durato circa quattro anni) e la conduttrice televisiva Barbara D’Urso (una storia che, però, non è mai stata confermata dai diretti interessati).

Secondo quanto riportato dai giornali, la nuova fiamma di Massimiliano potrebbe essere la stessa persona con cui è stata tradita la bella quarantaquattrenne. I sospetti partirono da un capello biondo, trovato nell’auto dell’ex centrocampista.

Il settimanale Oggi ha pubblicato la foto di una donna con i “capelli castani con mèches bionde” che si è recata nell’appartamento dell’ex giocatore di serie A per circa trenta minuti.

Al momento queste ipotesi non sono ancora state confermate: non ci resta che aspettare per saperne di più…